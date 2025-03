La storia d’amore che ha fatto sognare il BookTok, per la prima volta in un unico volume: arriva in libreria “Trilogia della colpa” di Mercedes Ron

Per Noah tutto è crollato quando è stata costretta a partire. Per Nick tutto è iniziato con l’arrivo di Noah. Per lei prima c’era il Canada, un fidanzato da sogno, gli amici di sempre, una vita tranquilla ma perfetta. Per lui c’erano una villa lussuosa in California, la popolarità in una costosa scuola privata, un passatempo pericoloso che nascondeva dietro la faccia da bravo ragazzo. I loro mondi non potrebbero essere più diversi, ma quando all’improvviso si trovano ad abitare insieme devono rimettere in gioco tutto e abituarsi alla nuova vita da fratellastri. E se all’inizio non sopportano di rimanere nella stessa stanza per più di cinque minuti, ben presto un’attrazione irrefrenabile e inaspettata si insinuerà tra loro, costringendoli ad affrontare oscuri segreti e fantasmi dal passato che non danno tregua…