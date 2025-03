“Così” è il nuovo singolo di PENZ

Fuori su tutte le piattaforme digitali per Plus Mgmt (distr. Believe) il nuovo singolo di Matteo Panzeri, in arte Penz

Fuori su tutte le piattaforme digitali per Plus Mgmt (distr. Believe) il nuovo singolo di Matteo Panzeri, in arte Penz. “Così” è un brano che parla della fine di una relazione, in particolare delle emozioni che si vivono e che si respirano quando la cosa è ancora fresca ed è finita da poco. Almeno tutti, o quasi tutti, ci sono passati almeno una volta nella vita e sanno cosa si prova. In questo brano, però, non c’è rabbia, si sente di più la mancanza, la curiosità di “Cosa starà facendo ora?” e “Con chi?”. Penz scrive questo brano una sera in compagnia di un paio di cari amici che, tra un bicchiere e due chiacchiere, si sfogano e si aprono con le loro storie, racchiudendo così queste sensazioni nella canzone.

Scopri il brano: https://bfan.link/penz-cosi