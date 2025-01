Stasera su Rai 3 in onda “Viva Puccini”

In “Viva Puccini” stasera su Rai 3 Beatrice Venezi dirigerà l’orchestra Nuova Scarlatti di Napoli affiancata da una band per un racconto molto pop

Il 29 novembre del 2024 tutto il mondo ha ricordato Giacomo Puccini, emblema della musica italiana e massimo anello di congiunzione tra l’opera e le forme di spettacolo più contemporanee.

Puccini artista e uomo sensibile, Puccini moderno, Puccini amante del bello, Puccini pieno di fragilità. Puccini Pop, come le sue opere, come può esserlo la musica classica e operistica in ogni sua sfumatura. Ritratti del grande compositore che – da un’idea di Beatrice Venezi e Angelo Bozzolini – diventano “Viva Puccini” una serata-evento con la conduzione di Bianca Guaccero, proposta da Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e Aut Aut Production, in onda mercoledì 1° gennaio alle 21.20 su Rai 3. Numerosi gli ospiti tra i quali Enrico Stinchelli, Gianmarco Tognazzi, Malika Ayane, Frida Bollani, La compagnia di ballo del Teatro Sistina, Maurizio Solieri, Filippo Graziani, Giordano Bruno Guerri, Paolo Bolpagni e Leonardo Fiaschi.

Un dialogo continuo dove tutti sono protagonisti: il Direttore Beatrice Venezi, la Nuova Orchestra Scarlatti, i cultori della materia e i numerosi ospiti, provenienti da diverse realtà. Anche per questo, lo studio nel Centro di Produzione Rai di Napoli è stato reimmaginato per porre l’orchestra e il suo direttore al centro della scena. Tutti i brani sono stati eseguiti in presa diretta, con l’orchestra ha preparato il repertorio pucciniano secondo un metodo filologico molto rigoroso. I brani pop sono stati tutti immaginati e arrangiati grazie alla collaborazione tra il Maestro Francesco Antonioni e Beatrice Venezi e, nella maggior parte dei casi, eseguiti in tv per la prima volta.

L’idea di partenza è apparentemente semplice: raccontare Giacomo Puccini attraverso il maggior numero possibile di sfaccettature, artistiche e personali. Puccini uomo raffinato, artista tra i più noti nel mondo, benedetto già dopo le sue prime prove artistiche, compositore che porta un segno di profondo rinnovamento nel melodramma sul piano musicale e su quello narrativo. Puccini uomo capace di momenti di profonda commozione, dedito all’amore smisurato per la madre Albina, sempre riconoscente all’amata e paziente moglie Elvira, con la quale ebbe un rapporto burrascoso a causa delle sue numerose scappatelle, ma che volle sempre accanto. Puccini gaudente, amante della moda, dell’arte, della caccia, del buon cibo e del buon vino, della velocità con la sua collezione di auto. Attraverso questo programma si racconterà un Puccini inedito, musicista geniale e uomo irriverente, un bastian contrario del suo tempo, dal carattere guascone e sempre pronto allo scherzo.

Il Maestro Venezi e Bianca Guaccero avvicineranno, quindi il pubblico alla fenomenologia pucciniana rivelandone i misteri e aprendosi, a riflessioni e profondità lontane da ogni possibile cliché.

Autori: Beatrice Venezi, Angelo Bozzolini, Luciano Federico, Marco Pantaleo, Francesco Antonioni. Regia Fabrizio Alaimo Guttuso.