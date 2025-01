Nella notte Rai 1 ricorda Don Oreste Benzi con “Il pazzo di Dio”

Nella notte di Capodanno su Rai 1 in onda il documentario “Il pazzo di Dio”. Ritratto di don Oreste Benzi a cento anni dalla nascita

Rai Documentari dedica il primo documentario del 2025 alla figura di don Oreste Benzi, un sognatore che ha cercato di cambiare il mondo. In onda mercoledì 1° gennaio alle 23.40 su Rai 1, prodotto da Coffe Time, a cura di Rai Documentari, regia di Kristian Gianfreda, il documentario offre un ritratto di Don Benzi e del suo messaggio cristiano nel centenario della sua nascita.

Don Oreste Benzi è un prete di campagna, all’apparenza un uomo ordinario, che dalla provincia romagnola è riuscito a sensibilizzare l’Italia su temi come la disabilità e la prostituzione, arrivando a cambiare la vita a migliaia di persone: senzatetto, tossicodipendenti, malati di AIDS, emarginati, popolazioni poverissime del terzo mondo. Il coronamento della sua missione è stata la creazione dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, in cui 2.000 persone hanno deciso di seguire le parole di don Oreste, lasciando tutto per intraprendere un viaggio nella povertà e nelle situazioni più complesse.

Don Oreste, il sacerdote delle seconde occasioni, è stato capace di parlare a tutti loro non per giudicarli, ma per farli sentire parte di un progetto d’amore. Il documentario racconta la sua storia grazie alle numerose interviste che ha rilasciato nel corso degli anni, alle partecipazioni televisive, ma anche grazie alla testimonianza di chi lo ha conosciuto e accompagnato nel suo percorso, come Don Aldo Buonaiuto e come il Presidente dell’Associazione Papa Giovanni XXIII Matteo Fedda, e a quella di chi ha scelto di vivere nell’Associazione Papa Giovanni XXIII seguendo il suo insegnamento. Un racconto intenso sulla vita e sulle opere del parroco romagnolo e sul suo grande amore per il prossimo, prezioso testamento per un futuro da costruire sulla solidarietà.