La trama del film “Natale all’improvviso” stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie il film “Natale all’improvviso” con Diane Keaton, John Goodman, Amanda Seyfried e Timothée Chalamet: la trama

Cena della vigilia in famiglia con troppi segreti: mercoledì 1° gennaio alle 21.10 su Rai Movie “Natale all’improvviso” (Usa 2015) di Jessie Nelson. Charlotte e Sarn Cooper stanno per separarsi, dopo quarant’anni di matrimonio, ma hanno deciso di dirlo al resto della famiglia solo dopo Natale, per trascorrere felicemente tutti insieme il cenone della vigilia. In realtà, sono tanti e diversi i segreti nascosti da ogni componente di questa strampalata famiglia: la loro figlia Eleanor, lasciata dal suo compagno, non vuole dirlo ai genitori, suo fratello Hank, che ha tre figli e una moglie, ha perso il lavoro.

In arrivo a casa Cooper ci sono anche Emma, sorella di Charlotte, che si è messa nei guai con la polizia e il loro anziano padre, Bucky, che si è innamorato di una giovane cameriera. Gli ingredienti per un Natale esplosivo non mancano… Jessie Nelson riesce a far sorridere e ridere grazie all’ironia, ma anche alla tenerezza, con cui tratteggia i personaggi, smascherando le ipocrisie che spesso sottendono le riunioni familiari. Un cast stellare per questa commedia natalizia: Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Ed Helms, Timothée Chalamet, Alex Borstein, Marisa Tomei, Alan Arkin.