La trama del film “Gods of Egypt” stasera su Rai 4

Stasera su Rai 4 il film “Gods of Egypt” con Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Elodie Yung: la trama

In un’antica terra dominata dagli dei, il potente e tirannico Set usurpa il trono d’Egitto, gettando il regno nel caos e nella sofferenza. Un giovane e coraggioso mortale di nome Bek si allea con il dio Horus, deposto dal suo trono, per salvare il suo amore e riportare la giustizia. Insieme, affrontano avventure mozzafiato attraverso cieli e terre divine, sfidando creature mitologiche e risolvendo enigmi sacri. Mentre lottano per fermare Set, Bek e Horus scoprono il vero significato del coraggio e del sacrificio, mettendo alla prova le loro abilità e la loro fede.

E’ la trama del film “Gods of Egypt” che Rai 4 propone in prima serata mercoledì 1 gennaio 2025 alle 21:20. Il film è stato diretto da Alex Proyas e vede la partecipazione di attori come Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau. Ha ricevuto critiche contrastanti, ma è stato apprezzato per i suoi effetti speciali spettacolari e la rappresentazione visiva dei miti egizi.

Nel cast: Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Elodie Yung, Chadwick Boseman, Courtney Eaton, Rufus Sewell, Abbey Lee, Yaya Deng.