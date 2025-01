Il film “Togo. Una grande amicizia” stasera su Rai 1: la trama

Serata di Capodanno su Rai 1 sfida ai ghiacci, con slitta e husky, nel film “Togo. Una grande amicizia”: la trama

Avventure in Alaska per un eroico husky e il suo padrone: è “Togo. Una grande amicizia” di Ericson Core, in onda mercoledì 1° gennaio alle 21.30 in prima visione su Rai 1. Inizi del Novecento, fra le nevi del Nord America: il cucciolo Togo è una vera peste, e sembra impossibile addestrarlo.

Ma crescendo si rivela velocissimo e fortissimo: a lui e al suo padrone sarà affidata la missione di sfidare i ghiacci e una spaventosa tempesta per riportare in città un preziosissimo siero contro una terribile epidemia che miete vittime soprattutto tra i bambini. Una storia vera, resa ancora più emozionante nel racconto e nella passione di casa Disney, con una sceneggiatura che rispetto a versioni precedenti corregge alcune inesattezze storiche: notevole Willem Dafoe in versione sottozero. Nel cast anche Julianne Nicholson e Christopher Heyerdahl.