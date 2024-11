Castiglione del Lago: alla festa di compleanno di una bimba non si presente nessuno, sdegno sui social

Nessuno degli invitati si è presentato in una ludoteca di Cortona alla festa per i 5 anni di una bimba di Castiglione del Lago: sdegno sui social della comunità locale

“Non hai pianto, sempre col sorriso sulle labbra e un occhio alla porta con la speranza che qualcuno arrivasse. Ho avuto la conferma della piccola grande forte coraggiosa donna che sei”. Sono le parole di Stefania rivolte alla figlia di 5 anni che ha vissuto il peggior compleanno possibile: nessuno dei suoi amichetti invitati a festeggiarla si è infatti presentato. Il messaggio sui social di una mamma di Macchie, località a Castiglione del lago, in provincia di Perugia, è straziante, tanto da commuovere e allo stesso tempo indignare la comunità umbra e non solo. E poi agli altri genitori la donna rivolge un monito: “Non auguro a nessuno di ritrovarsi nella tua stessa situazione è vergognoso ed umiliante”.

La notizia della “buca” al compleanno di una bimba della scuola materna di Macchie ha fatto il giro dei social. A confermarla è anche il titolare della ludoteca di Cortona, in cui si sarebbe dovuta tenere la festa che sulla stampa locale racconta come non si sia mai verificata una situazione del genere in 9 anni di attività: “È stato uno dei pomeriggi più imbarazzanti della mia vita”. Sta di fatto che, nonostante gli inviti ai 35 compagni invitati alla festa, non se ne è presentato neppure uno, lasciando la piccola a fare domande sul perché i suoi amichetti non arrivassero mai. In dieci avevano detto subito di no, adducendo come motivazioni impegni precedenti o la distanza (il locale si trova a Camucia di Cortona, circa 20 chilometri di lontananza da Castiglione). Ma gli altri 25 non hanno mai avvisato del loro assenza.

Nei gruppi social locali però i cittadini di Castiglione non ci stanno e non accettano che ci si possa comportare così nei confronti di una bambina: nei tanti commenti prende corpo allora la proposta di una festa di compleanno al parco. E chissà, magari in quella festa la bimba potrà ritrovare e giocare con i suoi amichetti.