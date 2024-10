Tennis: Sinner travolge Medvedev a Shanghai e vola in semifinale

Sinner batte Medvedev ed è in semifinale anche a Shanghai: 6-1 6-4 in un’ora e 25 minuti. Nel penultimo atto del torneo (decima volta in un 1000) troverà probabilmente Alcaraz

E’ che gli manca Shanghai, alla collezione…. Sinner allora si prende la sua prima semifinale in carriera nel torneo cinese. Batte Medvedev 6-1 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco ai quarti (Sinner ha raggiunto almeno i quarti in tutti i tornei disputati nel 2024) e aggiorna un record quasi imbarazzante di 63 vittorie stagionali, gliene manca una sola per far pari con il ruolino di marcia dell’anno scorso, quello dell’esplosione.

Un treno Sinner, che ha preso in mano il gioco a cominciare dal servizio, ha messo in mostra i suoi colpi e alla fine ha pure approfittato dei tanti errori del russo (e dei suoi fastidi alla spalla destra che hanno richiesto più volte l’intervento del fisioterapista).

Se il computer Atp premia la costanza ecco spiegato il numero 1 del mondo: un metronomo. E’ alla decima semifinale in carriera nei Masters 1000, la quinta dell’anno dopo Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Cincinnati. I numeri dicono che – al netto del Tas – ormai solo Alcaraz può fermare Sinner. Sarà probabilmente lo spagnolo il prossimo avversario.

“Sono molto contento di come ho giocato oggi. Lui non riusciva a colpire bene di dritto per un problema alla spalla. Ma io ho giocato un grande match”, commenta alla fine del match.