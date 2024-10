Previsioni meteo 10 ottobre 2024: ottobrata in vista

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 ottobre 2024: clima più asciutto su tutte le regioni italiane e temperature in deciso rialzo

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia in questa prima decade di ottobre che continua a caratterizzarsi per l’alternanza di fasi di maltempo a brevi pause asciutte e soleggiate. Nella giornata di oggi avremo un ulteriore miglioramento del tempo su tutte le regioni, e domani tempo ancora stabile e temperature in risalita. Secondo i modelli meteo nei prossimi giorni avremo maggiore stabilità con valori termici in linea con la media stagionale: l’ottobrata insomma è alle porte.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 ottobre 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio locali fenomeni anche sui settori alpini, asciutto con molte nuvole altrove. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi in arrivo a partire dai settori occidentali. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ma sempre con nuvolosità irregolare in transito. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e tempo asciutto ovunque. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .