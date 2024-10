Ospedali e taxi a “L’altra Italia” stasera su Rai 2

Stasera, giovedì 10 ottobre, alle 21.20 su Rai 2, torna in prima serata “L’Altra Italia” il talk condotto da Antonino Monteleone: le anticipazioni

Stasera, giovedì 10 ottobre, alle 21.20 su Rai 2, torna in prima serata “L’Altra Italia” il talk condotto da Antonino Monteleone che racconta un Paese in cerca di identità, le sue contraddizioni e i suoi punti di forza nell’affrontare gli scenari politico-economici che stanno prendendo forma a livello globale.

Tra gli argomenti della serata ci sono i riflessi della Guerra in Medio Oriente sull’Italia e sulla situazione internazionale: dall’Imam di Bologna, il pakistano Zulfiqar Khan, espulso dall’Italia per le sue prese di posizione a favore di Hamas che potrebbero creare problemi di sicurezza nelle nostre città, fino alla vicenda di Mohammad Hannoun, architetto palestinese inserito nella Blacklist dagli Usa come finanziatore dell’ala militare di Hamas. Hannoun il 5 ottobre era in piazza a Roma a coordinare la manifestazione Propal dove si sono verificati scontri accesi tra manifestanti e forze dell’ordine. Secondo l’amministrazione Usa, con una sua associazione di beneficienza – considerata fittizia – in 10 anni avrebbe fatto arrivare oltre 4 milioni di dollari all’organizzazione armata palestinese.

La trasmissione poi si concentrerà sullo stato del Sistema sanitario Nazionale: le recenti aggressioni a sanitari e paramedici, le inchieste su alcuni gravi casi di malasanità e l’utilizzo senza regole certe di medici a gettone hanno riportato prepotentemente il tema sotto i riflettori dell’attualità.

Due i servizi previsti per raccontare quello che accade negli ospedali e negli ambulatori. Il primo descrive uno spaccato dei Pronto soccorso – soprattutto in Sicilia – con immagini clamorose girate dalle telecamere de “L’Altra Italia”, l’altro si concentra sulla carenza di medici per l’emergenza-urgenza e affronta il problema dei costi esorbitanti per la chiamata dei cosiddetti “gettonisti”, medici ingaggiati dalle aziende ospedaliere senza regole chiare.

E ancora, i taxi e i tassisti. Tema sempre caldo in un momento storico in cui i trasporti stanno profondamente cambiando volto con accelerazioni verso la liberalizzazione e le resistenze di consorzi e cooperative di settore che chiedono regole più stringenti, ma si trovano spesso sotto accusa per la fornitura del servizio e per prevaricazioni nei confronti dei clienti.