Nico Sambo nelle radio e online con “Foto mosse

Fuori “Foto mosse”, il nuovo singolo del musicista e cantautore livornese Nico Sambo. La canzone anticipa “Istanti in bilico”, il nuovo album

“Foto mosse” è il singolo di Nico Sambo, in uscita sui digital store e in rotazione radiofonica. La canzone anticipa “Istanti in bilico”, il nuovo album di inediti del cantautore livornese in uscita l’11 ottobre 2024 per le etichette Cappuccino Records e Inner Animal Recordings.

Ascolta Foto mosse sugli store digitali: https://orcd.co/nicosambo_fotomosse

Il brano è estremamente rappresentativo del disco in uscita, soprattutto per la parte musicale, caratterizzata da discontinuità ritmiche e sonore. Un testo impressionista, con pennellate che lasciano alla parte musicale il compito di restituire emozioni e significati.

I ricordi si fanno offuscati e poco definiti come una foto “mossa”, dove il tempo di esposizione è talmente lungo da vedere mossi i soggetti in movimento, dei quali i contorni non sono più̀ netti, chiari e definiti.

È un brano sognante caratterizzato prevalentemente da accordi in 7+, anche questo con stacchi repentini di chitarre distorte.