Moda: arriva il raincoat da uomo di Ludovica Mascheroni

Moda: Ludovica Mascheroni, brand Made in Italy di abbigliamento di alta gamma, presenta per l’uomo il raincoat

Ludovica Mascheroni, brand Made in Italy di abbigliamento di alta gamma, presenta per l’uomo il raincoat. Un capo elegante e sofisticato, perfetto per il guardaroba autunnale, da indossare in qualsiasi occasione. Quello firmato Ludovica Mascheroni è blu navy, in lana vergine e cotone, impermeabile e antipioggia con inserti in puro cashmere, come ad esempio all’interno del cappuccio.

Le collezioni moda di Ludovica Mascheroni propongono un microcosmo armonico intriso di tonalità e abbinamenti che raccontano uno stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali premium, lavorazioni artigianali ed estrema attenzione ai dettagli, rendendo tangibile l’essenza della qualità.

LUDOVICA MASCHERONI

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli 97/99, Mariano Comense (Como)

SHOWROOM: Via Cadorna 21, Meda (Monza e Brianza)

www.ludovicamascheroni.it