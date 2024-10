“Mi piace la gnocca”: il video di Marco Rizzo è virale sui social

“Mi piace la gnocca. Non possono imporci i gusti sessuali di una minoranza”: il politico Marco Rizzo è virale sul web per il video dell’attacco al politicamente corretto

“Mi piace la gnocca e non dovete rompermi le palle. È insopportabile che i gusti sessuali di una minoranza siano obbligo per la maggioranza“. A pronunciare queste frasi (provocatorie) è Marco Rizzo ex segretario del Partito comunista e presidente onorario del Pd durante l’evento ‘L’Italia dei Conservatori’. L’ex europarlamentare è oggi candidato alla presidenza della Regione Umbria con Democrazia Sovrana Popolare. Il video che Rizzo stesso ha pubblicato sui suoi social ha scatenato il web.

Piovono, infatti, i commenti che paragonano le dichiarazioni dell’uomo di sinistra al generale della Lega, Roberto Vannacci: “È quello che ha scritto Vannacci ed ha scatenato un pandemonio“. E anche: “Bravo Rizzo adesso visto che insieme a Vannacci dite le stesse cose”

Sulle pagine del Corriere Rizzo spiega: “Quella cosa non l’ho detta per compiacermene, stavo solo criticando quest’epoca insopportabile del politicamente corretto, per cui ormai non c’è un film o una pubblicità in cui non ci sia un gay o un nero. Oggi i gusti sessuali di una minoranza finiscono per costituire un obbligo per la maggioranza. Ma i desideri non possono trasformarsi in diritti: dall’utero in affitto alle monoporzioni al supermercato. Che ne è della famiglia? Friedrich Engels diceva che la famiglia è il primo nucleo della società borghese e io aggiungo che senza la famiglia, senza le pensioni dei nonni e delle vecchie zie, oggi in Italia avremmo 11 milioni di poveri in più. La famiglia è un presidio dello stato sociale e che fa Elly Schlein invece di occuparsene? Si mette a ballare sul carro del Gay Pride“.