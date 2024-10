Lucia nelle radio e in digitale con “Tutte le tue onde”

S’intitola Tutte le tue onde il nuovo singolo di Lucia. Il brano della cantautrice siciliana è disponibile nei digital store

«Canto la mia Catania: la sua bellezza, il suo fuoco creativo che mi nutre e le sue contraddizioni che feriscono… »

S’intitola Tutte le tue onde il nuovo singolo di Lucia. Il brano della cantautrice siciliana è disponibile nei digital store.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto negli ultimi mesi sul palco e fuori dal palco con l’accattivante sound di“Strobo”, Lucia saluta un’estate ricca di grandi soddisfazioni e sceglie Tutte le tue onde come colonna sonora dell’autunno che sta per arrivare.

Tutte le tue onde è un viaggio tra freschezza pop ed eleganza semiacustica con una punta di modern jazz. È canto d’amore a tratti malinconico ma sempre con sguardo speranzoso ed edificante.

«Canto solo ciò che nel mio cuore – dice Lucia- sento importante da condividere con il resto del mondo. Tutte le tue onde è il racconto in musica del mio sconfinato amore per Catania, per la sua bellezza da ammirare, gustare e respirare, per i suoi scorci in pietra lavica e per l’odore del suo mare che mi dona puro benessere da custodire, come il più bello dei ricordi, ogni volta che vado via ». E aggiunge: «La mia è una città dall’ impareggiabile fuoco creativo e che, se sai metterti davvero in ascolto, ti nutre d’arte, di splendore e di gioia di vivere».

Io ti chiedo aiuto e non me lo sai dare recita uno dei versi del brano, a sottolineare anche un altro lato della medaglia: il senso di frustrazione che provano tanti giovani del Sud costretti a scegliere tra l’amore per la propria terra e la necessità di partire per realizzarsi sul fronte lavorativo.

«Quella catanese e più in generale quella siciliana è una realtà – conclude Lucia- che da sempre genera grandi talenti ma difficilmente se ne prende davvero cura e questa è una contraddizione che ferisce parecchio».

Tutte le tue onde è il sesto singolo di Lucia ed è firmato dalla stessa cantautrice insieme a Manuel Finotti e Laura Di Lenola.

Biografia

LUCIA (all’anagrafe Lucia Rizzo) nasce a Catania nel 1999. Cresce attorniata dalla marea di vinili italiani e internazionali che suo padre ama ascoltare e collezionare. S’innamora del musical e vive ogni festival di Sanremo come un appuntamento imperdibile, importante quasi come il Natale. Lucia all’età di 11 anni sale per la prima volta sul palco. L’opportunità di salire sul palco è la stessa Lucia a crearla: organizza un concertino a sorpresa in occasione del 40esimo compleanno della madre. Il talento vocale di Lucia è una gradevolissima sorpresa per chi assiste alla sua esibizione. Così, qualche tempo dopo, spronata anche dai complimenti ricevuti durante i festeggiamenti, la giovanissima Lucia decide di prendere lezioni di canto e pianoforte. Con “Dentro questa casa”, il suo singolo e videoclip di esordio dall’ atmosfera spiccatamente introspettiva, Lucia ha ottenuto ottimo riscontro di critica e di pubblico. Il suo secondo singolo “Britney in Versace” è in programmazione in USA, Canada e Regno Unito. Il brano “Un Posto Piccolissimo” è entrato nella rosa delle canzoni finaliste al Roma Music Festival. Lo scorso inverno la cantautrice ha pubblicato “Sto correndo forte”: canzone contro la violenza di genere. Nell’ estate 2024 sulla scia dell’ottimo riscontro ottenuto del nuovo singolo “Strobo”, la cantautrice è stata protagonista sui palchi di diverse rassegne. Lucia attualmente sta lavorando al suo primo album.