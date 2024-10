Il Teatro di Bosconero svela gli spettacoli fino a dicembre 2024

L’Associazione Culturale “Officina dell’Arte di Bosconero”, in collaborazione con il Comune, presenta la prima parte del cartellone degli spettacoli fino a sabato 21 dicembre 2024

L’Associazione Culturale “Officina dell’Arte di Bosconero”, in collaborazione con il Comune, presenta la prima parte del cartellone degli spettacoli programmati fino a sabato 21 dicembre 2024. Una selezione che spazia dai classici della drammaturgia a proposte contemporanee e innovative, offrendo un mix quasi perfetto tra tradizione e sperimentazione. Una nuova occasione per gli spettatori che desiderano immergersi nel mondo del teatro e vivere serate di intensità artistica. La stagione 2024-25 darà spazio anche a produzioni locali, favorendo il dialogo tra artisti emergenti e pubblico del territorio, consolidando il ruolo del Teatro come parte di un cuore pulsante della vita culturale di Bosconero Canavese(To). Non mancheranno appuntamenti dedicati alle famiglie, insieme a spettacoli pensati per i più giovani. Tutto questo per incantare grandi e piccoli grazie a storie magiche e al tempo stesso coinvolgenti. “Preparatevi a essere sorpresi, emozionati e ispirati”, aggiunge il direttore artistico Paolo Silvano. E arriviamo alla programmazione.

Sabato 19 ottobre sarà di scena “La Mala E’ Femmina”, lo spettacolo ironizza su fatti incresciosi che ipoteticamente potrebbero essere veritieri. Una produzione Torino Teatro. La divertentissima commedia in piemontese sarà in cartellone sabato 9 novembre, sul palco il Gruppo Teatrale Snoopy” in “El Pe En Due Scarpe”. Un ricco intreccio di personaggi caratteristici che rende questa rappresentazione leggera e al tempo stessa brillante. Uno spettacolo di mentalismo che esplora i contrasti dell’anima: “Equilibratamente”, sabato 23 novembre. In un incantevole connubio tra magia e scienza, lo spettacolo offre al pubblico un viaggio affascinante attraverso i due emisferi del cervello umano. Oltre a esplorare i contrasti dell’anima e le dualità dell’esistenza umana, questo momento di riflessione si immerge nelle profondità della mente umana, portando alla luce il balletto intricato tra ragione e creatività, logica ed intuizione. Sicuramente da non perdere.

La sera di sabato 29 novembre i riflettori si accenderanno per illuminare un cabarettista che certo in Piemonte non necessita di molte presentazioni: Giancarlo Moia. Titolo dello spettacolo “10 Anni di Cabaret”. In scena con l’artista tanti altri “amici cabarettisti”. La Compagnia teatrale “Arte Prima” mette in scena sabato 14 dicembre “Quando si fa Cabaret”. Uno spassoso spettacolo all’insegna della risata in due atti, con accompagnamento musicale dal vivo. Si racconta di una squattrinata accademia di teatro alla ricerca di altrettanti attori squattrinati. La combo che ne verrà fuori sarà una tragedia….”comica e come sempre surreale”. “Christmas In Love” – sabato 21 dicembre – questo l’ultimo appuntamento del 2024. Il palco del teatro di Bosconero ospita per la prima volta la formazione “Crossing Sound Trio”, cantano e recitano l’amore, le emozioni, i sentimenti e le passioni del Natale. Questa è la prima parte della stagione di spettacoli al teatro di Bosconero.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.00, il biglietto di ingresso è di 10 euro per ogni spettacolo.

Per prenotazioni 3893126525 – 3282198601

lofficina.bosconero@libero.it