I funerali di Sammy Basso l’11 ottobre a Tezze sul Brenta

L’ultimo saluto a Sammy Basso: venerdì 11 ottobre i funerali. Per desiderio del defunto biologo, si chiede di non portare fiori, ma di donare l’equivalente all’Associazione Italiana Progeria che porta il suo nome

Chi vorrà dare un ultimo saluto a Sammy Basso potrà farlo venerdì 11 ottobre a Tezze sul Brenta (Vicenza). Il biologo e attivista vicentino si è spento il 5 ottobre per un malore mentre si trovava in un ristorante per una cena di famiglia. Era il più longevo malato di progeria al mondo, una malattia, molto rara, che causa invecchiamento precoce. Il giovane, originario di Schio, in provincia di Vicenza, era rientrato in Italia da poco da un viaggio in Cina.

LEGGI ANCHE: “Mi manca il respiro”, poi Sammy si è accasciato, l’ultimo abbraccio della mamma

Le esequie si terranno venerdì 11 ottobre, al campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza). Una veglia di preghiera si terrà giovedì 10 ottobre, alle ore 20.00, nella Chiesa di Tezze sul Brenta. “Venerdì 11 il feretro giungerà alle 14.50; dalle 15.00 è previsto un tempo di condivisione per alcune testimonianze, mentre il funerale inizierà alle 15.30. L’accesso dei fedeli all’area individuata sarà consentito liberamente a partire dalle 13,30 fino ad esaurimento dei posti disponibili”, si apprende dal sito della Diocesi di Vicenza. “La figura autentica di Sammy ha saputo intercettare i cuori di tutti, perché capace di parlare a chiunque con la stessa profondità– ha dichiarato il Vescovo- Ora, come comunità cristiana, desideriamo condividere la nostra gratitudine per la sua straordinaria testimonianza e la grande eredità che ci lascia. Ai genitori, parenti ed amici esprimiamo vicinanza ed affetto. Invito tutti ad unirsi in preghiera perché il dolore umano sia trasfigurato dalla fede che ha caratterizzato Sammy stesso”, ha concluso mons. Brugnotto.

LEGGI ANCHE: Sammy Basso e la Progeria, malattia genetica rarissima: nel mondo 350 casi

Il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale. “Sammy è stato un esempio di umanità e forza di vivere per tutti coloro che l’hanno incontrato, ma continuerà ad esserlo anche per chi scoprirà la sua storia in futuro”, ha dichiarato Pellanda.

Per desiderio di Sammy, si chiede di non portare fiori, ma di donare l’equivalente all’A.I.Pro.Sa.B. A.P.S, l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso.