Gruppo Grimaldi ottiene ancora il Bollino per l’Alternanza di Qualità

Il Gruppo Grimaldi ha ottenuto per il settimo anno consecutivo il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ), prestigioso riconoscimento conferito da Confindustria alle aziende che si distinguono per il loro contributo decisivo alla formazione delle nuove generazioni.

In particolare il Bollino per l’Alternanza di Qualità premia la proposta di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), attivati attraverso collaborazioni virtuose con le scuole secondarie di II grado e con i centri di formazione professionale. I PCTO offerti dal Gruppo Grimaldi a bordo della sua flotta sono ampiamente modulabili sulla base delle esigenze dei diversi percorsi scolastici: non solo Istituti Nautici, ma anche Istituti Turistici, Istituti Alberghieri, Istituti Tecnici e Licei. A seguito della riforma dell’Orientamento, prevista nell’ambito del PNRR per favorire il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione secondaria e per promuovere una scelta consapevole e ponderata da parte degli studenti, le attività formative proposte dal Gruppo Grimaldi hanno valenza anche ai fini dell’Orientamento Scolastico.

“Siamo orgogliosi di ricevere per il settimo anno consecutivo il Bollino per l’Alternanza di Qualità, conferito da Confindustria – ha dichiarato Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Si tratta infatti di un riconoscimento di grande prestigio per un progetto che da sempre portiamo avanti con entusiasmo, per promuovere la transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro e per favorire la cittadinanza attiva, la capitalizzazione di competenze trasversali e l’orientamento professionale”.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono il cuore del grande progetto Grimaldi Educa, che riunisce in sé tutte le attività della Compagnia collegate al mondo della scuola e della formazione: viaggi di istruzione tradizionali per gli studenti degli Istituti Secondari Superiori e Inferiori, eventi di didattica alternativa, sconti e convenzioni. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere il talento dei giovani, diffondendo nel contempo la cultura del mare e avvicinando le nuove generazioni ad un ambito professionale spesso poco conosciuto: per questo motivo il Gruppo Grimaldi organizza periodicamente veri e propri open-day, interamente dedicati al recruiting e alle professioni del mare.