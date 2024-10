“E se finisci le parole” è il nuovo albo illustrato di Felicita Sala

Un albo incantevole dedicato al rapporto speciale tra una bambina e il suo papà. Scritto e illustrato dal premio Andersen Felicita Sala

“Che cosa accade se il papà non ha più parole per me?” Se lo chiede una bambina guardando il genitore un po’ distratto. Ma lui, messo di fronte a quel tenero dubbio, è pronto a rassicurarla: solcherà il cielo tra gli artigli di un gufo gigante, costruirà razzi, sfiderà i cattivi, berrà pozioni magiche… qualsiasi cosa pur di assicurarsi una scorta di parole infinita per ricordarle sempre quanto le vuole bene.

Un viaggio rocambolesco e divertente tra i mondi fantastici e un po’ folli che tutti i genitori, per i propri figli, sarebbero disposti ad affrontare.

Felicita Sala ha vinto il premio Andersen come Miglior Illustratrice nel 2020. Cresciuta tra l’Italia e l’Australia, vive a Roma con la sua famiglia e pubblica con i più importanti editori di tutto il mondo. Per Rizzoli sono usciti Come un albero (2021), scritto da Maria Gianferrari, Un anno a Fleurville. Ricette dai balconi, dai tetti e dai giardini (2022), di cui è anche autrice, Tutto in una noce (2022), con i testi di AmmiJoan Paquette, e Ode a una cipolla (2023), della scrittrice Alexandria Giardino.

pp. 48

€ 18,00

Dai 5 anni

Traduzione di Susanna Mattiangeli