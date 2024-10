“Down 4 Love” è il nuovo singolo di Reír

Down 4 Love (etichetta Roxy Studio Records) è il nuovo singolo di Reír, giovanissimo (classe 2006) e tra i più talentuosi rapper palermitani, in uscita in digitale e in radio

Un viaggio intimo e malinconico attraverso le sue esperienze personali: “Down 4 Love” (etichetta Roxy Studio Records) è il nuovo singolo di Reír, giovanissimo (classe 2006) e tra i più talentuosi rapper palermitani, in uscita in digitale e in radio a partire dall’11 ottobre. Il brano sarà accompagnato dal videoclip.

In “Down 4 Love”, Reír esplora il lato più doloroso dell’amore, definendolo come “veleno” che, pur facendo parte della sua vita, gli ha lasciato ferite profonde. Attraverso il testo, scritto dallo stesso artista, Reír mette a nudo le sue vulnerabilità, interrogandosi su ciò che l’amore significa veramente per lui. In un racconto crudo e sincero, parla di una relazione che non è andata come sperava, riconoscendo che, nonostante la difficoltà di allontanarsi, è forse la scelta migliore.

Il brano, composto e arrangiato da Fabio Castorino (che ha collaborato anche al testo e si è occupato del mixing e del mastering), presenta un’atmosfera malinconica che accompagna perfettamente le parole di Reír, trasportando l’ascoltatore in un mondo di emozioni forti e contrastanti. La produzione di Roxy Studio Palermo garantisce un sound raffinato e coinvolgente, capace di valorizzare ogni sfumatura dell’espressività di Reír. Pubblicato e distribuito da Roxy Studio Records.

Accompagna il singolo anche il videoclip ufficiale, prodotto da Frank Falletta, che traduce visivamente l’intensità e la vulnerabilità del brano, offrendo un’esperienza visiva potente e suggestiva.

Reír, nome d’arte di Rosario Collesano, è un giovane emergente nato nel 2006 a Palermo. Cresciuto in una famiglia profondamente influenzata dalla musica e dall’arte, Reír ha sviluppato sin da bambino una forte passione per la musica, utilizzandola come il mezzo ideale per esprimere la sua creatività e le sue emozioni più intime. Durante l’adolescenza, Reír scopre l’hip-hop, trovando in questo genere musicale una forma autentica e liberatoria di espressione. Ispirato dall’ambiente familiare, ricco di artisti e musicisti, inizia a scrivere i suoi primi testi, trasformando le sue esperienze e riflessioni personali in musica. Il suo viaggio artistico inizia ufficialmente nel 2021, quando, sostenuto da un cugino e da un amico, decide di condividere le sue prime cover e freestyle su Instagram. Questi primi passi segnano l’inizio di una carriera in rapida ascesa nel panorama musicale.Determinato a migliorarsi continuamente, nel 2022 Reír intraprende lo studio del canto, dedicandosi con passione al perfezionamento della tecnica vocale e delle sue capacità interpretative.

Un momento decisivo per la carriera di Reír è l’incontro con Fabio Castorino, musicista compositore e proprietario del rinomato Roxy Studio Palermo, e Massimo Pitti, A&R dell’omonima etichetta discografica Roxy Studio Records. Entrambi intravedono il potenziale del giovane artista e, unendo le loro competenze, scelgono di accompagnarlo e sostenerlo nel suo percorso musicale.”Questo sodalizio porta nel 2023 al lancio del primo singolo ufficiale di Reír, “Sveglio“, segnando di fatto l’inizio della sua carriera.

“Sveglio” viene accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, totalizzando oltre 40.000 ascolti sulle principali piattaforme di streaming. Questo successo rappresenta un traguardo significativo per un artista emergente come Reír, confermando il suo talento e il suo potenziale nella scena musicale contemporanea.

Sull’onda del successo di “Sveglio”, Reír consolida la sua collaborazione con Fabio Castorino e Massimo Pitti, riponendo in loro completa fiducia per la realizzazione dei suoi progetti futuri. È così che nel 2024, Reír pubblica il suo secondo singolo, “Pibe de Oro” GUARDA VIDEOCLIP, accompagnato da un videoclip ufficiale pubblicato sul suo canale YouTube. In pochi giorni, il video ottiene migliaia di visualizzazioni e riceve recensioni positive su diverse riviste e blog del settore.