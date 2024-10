CMA CGM acquisisce il 48% di Santos Brasil

Il Gruppo CMA CGM ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di una partecipazione del 48% in Santos Brasil Participações S/A

Il Gruppo CMA CGM ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di una partecipazione del 48% in Santos Brasil Participações S/A, uno dei principali operatori multi-terminal in Brasile, rilevando le quote dai fondi gestiti da Opportunity. Santos Brasil gestisce un portafoglio di 8 asset lungo la costa brasiliana, che includono terminal container, veicoli e strutture logistiche in porti strategici come Santos, Imbituba, Vila do Conde, Itaqui e San Paolo.

Nel periodo di 12 mesi concluso il 30 giugno 2024, la società ha generato 2.549 milioni di BRL di ricavi e 1.284 milioni di BRL di EBITDA. Il terminal Tecon Santos, il più grande in Sud America, dispone di una capacità di 2,5 milioni di TEU, espandibile a 3,0 milioni, e può gestire navi fino a 14.000 TEU. L’acquisizione rappresenta un passo cruciale per il rafforzamento della presenza globale di CMA CGM nei terminal, aggiungendosi a circa 60 terminal già gestiti dal gruppo a livello mondiale.

CMA CGM punta a sviluppare ulteriormente i servizi nei terminal brasiliani per rispondere alla crescente domanda degli esportatori e importatori locali, con un aumento della capacità e un miglioramento della qualità operativa. In particolare, Tecon Santos sarà potenziato per soddisfare le esigenze globali. La gestione delle strutture rimarrà nelle mani del team attuale, mantenendo il focus su una continua ottimizzazione dei servizi.

CMA CGM opera in Brasile da oltre 20 anni con 8 uffici e 10.000 dipendenti. Attraverso la controllata Mercosul Line, acquisita nel 2017, gestisce rotte settimanali tra 14 porti brasiliani, supportando l’integrazione logistica nel Paese. Anche CEVA Logistics, il braccio logistico del gruppo, offre soluzioni porta-a-porta grazie a 530.000 mq di magazzini distribuiti su 36 siti in Brasile.

La chiusura dell’operazione è prevista per il primo trimestre del 2025, subordinata alle approvazioni delle autorità brasiliane. Successivamente, CMA CGM lancerà un’offerta pubblica obbligatoria per l’acquisto delle rimanenti azioni di Santos Brasil, conformemente alle normative del mercato brasiliano.