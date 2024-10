Chiara Mignani vince la prima edizione del Next Generation Design

A Riga, in Lettonia, la giovane designer di yacht Chiara Mignani si è aggiudicata la prima edizione del Next Generation Design

Due disegni e modelli eccezionali sono stati premiati nel corso della quinta edizione dei premi DesignEuropa, organizzata dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e tenutasi presso la Biblioteca nazionale della Lettonia. Il Transparent Turntable, un giradischi per i classici album in vinile creato dal designer svedese Per Brickstad e realizzato puntando alla riparabilità e alla sostenibilità, ha vinto il premio nella categoria Imprenditori e piccole imprese.

Il premio nella categoria Industria è stato conferito a Essenza 300 LT, concepito dal gruppo di progettazione LINET in collaborazione con lo studio Divan Design di Praga; questo letto ospedaliero tecnologicamente avanzato è progettato per migliorare la sicurezza dei pazienti e l’efficienza di chi li assiste.

Nel corso della cerimonia di premiazione di quest’anno, organizzata in stretta collaborazione con l’Ufficio lettone dei brevetti, è stata presentata per la prima volta una nuova categoria: il premio Next Generation Design, assegnato ai giovani progettisti emergenti di età inferiore a 30 anni. La prima edizione di questo premio è stata vinta da Chiara Mignani, designer italiana di talento che si è aggiudicata questo riconoscimento per le sue proposte innovative nella progettazione di yacht rispettosi dell’ambiente e ad alte prestazioni.

Il premio alla carriera è stato conferito al designer tedesco Dieter Rams. Il lavoro di Rams, un’icona della progettazione industriale, ha integrato perfettamente funzionalità e consapevolezza ambientale, influenzando i designer, la cultura e l’estetica degli ultimi decenni.

PREMIO NEXT GENERATION DESIGN: CHIARA MIGNANI

Chiara Mignani, 27 anni, è un talento emergente nel design degli yacht ed è stata insignita del premio per i suoi progetti di yacht rispettosi dell’ambiente e ad alte prestazioni. Ha conseguito una laurea specialistica in design navale e nautico e ha lavorato per noti studi di progettazione di yacht.

Il suo portafoglio include progetti inconfondibili come Nero 777 Evolution e Voltara 645. Questi modelli leggeri e ad alte prestazioni si avvalgono di sistemi di guida elettrici e della fibra di carbonio per una maggiore resistenza e manovre efficienti, nonché per il comfort e lo spazio a bordo.