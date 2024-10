Anticorpo monoclonale sperimentale promettente per l’emicrania

Un anticorpo monoclonale sperimentale, che agisce su un nuovo pathway di prevenzione dell’emicrania, ha mostrato risultati promettenti nello studio di fase II HOPE

Una singola infusione endovenosa di 750 mg di Lu AG09222 ha ridotto significativamente la frequenza degli attacchi rispetto al placebo nelle quattro settimane successive, secondo quanto riportato da Messoud Ashina, dell’ospedale universitario di Copenaghen e coautori.

All’inizio dello studio, i partecipanti avevano una media di 16,7 giorni in cui soffrivano di emicrania al mese. Durante le quattro settimane di osservazione, il gruppo trattato con Lu AG09222 ha avuto una riduzione media di 6,2 giorni di emicrania al mese, rispetto ai 4,2 giorni in meno registrati nel gruppo placebo.

Lu AG09222 agisce sul polipeptide attivante l’adenilato ciclasi pituitaria (PACAP), un vasodilatatore considerato coinvolto nella fisiopatologia dell’emicrania. “Questi risultati confermano il concetto di base, dimostrando che l’inibizione della segnalazione PACAP tramite Lu AG09222 rappresenta un nuovo potenziale meccanismo efficace per la prevenzione dell’emicrania”, hanno scritto Ashina e i suoi colleghi sul New England Journal of Medicine.

Studi precedenti avevano già dimostrato che l’infusione di PACAP provocava attacchi di emicrania nei pazienti affetti da questa condizione. Inoltre, uno studio di fase I condotto su volontari sani ha mostrato che Lu AG09222 inibisce la dilatazione delle arterie craniche indotta da PACAP, riducendo anche il mal di testa correlato.

Se approvato dalla FDA, Lu AG09222 rappresenterebbe la seconda classe di anticorpi monoclonali per la prevenzione dell’emicrania, dopo quelli che bloccano il peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) o il suo recettore, ha sottolineato Elizabeth Loder, del Brigham and Women’s Hospital di Boston, in un editoriale associato.

Loder ha osservato che, sebbene si debba essere cauti nel confrontare i risultati di diversi studi, la differenza di 2 giorni di emicrania al mese tra i gruppi di trattamento è simile a quella osservata negli studi sugli anticorpi monoclonali contro il CGRP. Tuttavia, questa riduzione è inferiore a quella registrata con alcuni trattamenti preventivi consolidati, come la tossina botulinica A o il topiramato. “Anche se il nuovo anticorpo PACAP non fosse più efficace dei trattamenti esistenti, la sua introduzione sarebbe comunque utile”, ha aggiunto. “È sempre una buona notizia quando viene identificato un nuovo bersaglio potenziale per il trattamento dell’emicrania”.

Lo studio HOPE ha coinvolto 237 pazienti con emicrania episodica o cronica che non avevano ottenuto risultati soddisfacenti da almeno due o quattro trattamenti preventivi precedenti. I partecipanti sono stati suddivisi in modo casuale per ricevere una singola dose di 750 mg o 100 mg di Lu AG09222, oppure un placebo. Complessivamente, 97 partecipanti hanno ricevuto 750 mg di Lu AG09222, 46 hanno ricevuto 100 mg, e 94 hanno ricevuto un placebo.

Le caratteristiche di base erano simili tra i tre gruppi. L’età media era di 42,5 anni, tutti i partecipanti erano di razza caucasica e l’88% erano donne. Lo studio ha previsto un periodo di trattamento di 4 settimane e 8 settimane di follow-up. L’obiettivo principale era valutare il cambiamento medio rispetto al basale nel numero di giorni di emicrania mensili durante le prime 4 settimane nel gruppo che ha ricevuto 750 mg di trattamento rispetto al placebo. I partecipanti hanno tenuto un diario elettronico giornaliero per registrare eventi legati al mal di testa, sintomi e altri dati rilevanti.

Durante il periodo di trattamento di 4 settimane, il 32% dei partecipanti che hanno ricevuto 750 mg di Lu AG09222 ha registrato una riduzione del 50% o più nel numero di giorni di emicrania mensili, rispetto al 27% del gruppo placebo.

Gli eventi avversi con una maggiore incidenza nel gruppo di trattamento rispetto al placebo nel periodo di 12 settimane includevano infezioni da COVID-19 (7% contro 3%), nasofaringite (7% contro 4%) e affaticamento (5% contro 1%). È stato segnalato un evento avverso grave nel gruppo da 750 mg, identificato come sindrome simpatica cervicale posteriore, avvenuto un mese dopo l’infusione. Tuttavia, il paziente presentava una storia di sindrome dolorosa vertebrogenica, e l’evento è stato giudicato non correlato al trattamento con Lu AG09222.

Ashina e colleghi hanno riconosciuto alcune limitazioni nello studio: la dimensione del campione era ridotta, la durata breve dello studio e i partecipanti hanno ricevuto solo una singola dose di Lu AG09222. I pazienti con malattie cardiovascolari significative o altre patologie confondenti sono stati esclusi, e i risultati potrebbero non essere rappresentativi dell’efficacia o della sicurezza del farmaco per tutti i pazienti con emicrania.

Poiché PACAP potrebbe avere un ruolo importante nella riduzione dell’infiammazione neurogena o dell’ischemia, sarà necessario monitorare attentamente la sua sicurezza quando utilizzato in combinazione con altri trattamenti, così come studiare meglio i suoi effetti durante la gravidanza, ha notato Loder. “Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante, poiché la maggior parte dei pazienti che ricevono trattamenti per l’emicrania sono donne in età fertile”, ha scritto.

Ashina M, et al “A monoclonal antibody to PACAP for migraine prevention” N Engl J Med 2024; DOI: 10.1056/NEJMoa2314577.