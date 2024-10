Stasera su Rai 3 tornano i casi di “Chi l’ha visto?”

Sul caso Mara Favro, testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 9 ottobre alle 21.20 su Rai 3

Mara Favro si è allontanata o è stata fatta sparire? Un uomo che la conosceva bene è sicuro di averla vista 45 giorni dopo la scomparsa. Sul caso, testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 9 ottobre alle 21.20 su Rai 3.

Denis Bergamini non si è suicidato, è stato ucciso: dopo 35 anni la Corte di Assise di Cosenza ha condannato in primo grado la ex fidanzata, Isabella Internò, a 16 anni per omicidio in concorso con ignoti. In studio in diretta la sorella di Denis, Donata Bergamini.

E poi lieto fine per i due fratellini che si erano allontanati dalla comunità: potranno vivere con i propri cari.

Infine, il caso di Nessy, la giovane mamma ancora bloccata in Egitto con la sua bambina: “Devo vivere nascosta, non posso uscire…non è più una vita”. Il suo appello in diretta.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.