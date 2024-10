Oggi su Rai Storia “Voci dal Vajont. 9 ottobre 1963”

Nell’anniversario del disastro, oggi pomeriggio su Rai Storia in onda lo speciale “Voci dal Vajont. 9 ottobre 1963”

Nel giorno dell’anniversario del disastro del Vajont, Rai Cultura ripropone lo Speciale “Voci dal Vajont. 9 ottobre 1963”, in onda mercoledì 9 ottobre alle 19 su Rai Storia. Quel giorno, il 9 ottobre, è il centro di una storia. C’è un prima – come si è arrivati a quell’evento, i segnali, chi ha saputo “prevedere” – e un dopo, ossia cosa ha comportato per la popolazione di quel territorio devastato: un’indelebile ferita nell’anima e nella vita di piccole comunità e un futuro difficilissimo da affrontare.

Nello speciale vengono utilizzati molti filmati d’epoca, che mostrano e raccontano in presa diretta quello che era successo e stava succedendo – con servizi, come ad esempio Tv7, e riprese inedite –, le testimonianze di allora dei sopravvissuti e dei superstiti. La chiave principale del racconto è entrare il più possibile “dentro” quel disastro facendo emergere le voci di chi in vario modo lo ha vissuto “sulla pelle viva”, la “gente del Vajont”: i sopravvissuti-testimoni, alcuni all’epoca bambini o adolescenti, chi li ha soccorsi, chi ha visto e ha voluto filmare con la sua piccola cinepresa l’immane devastazione. Sono quindi loro – con interviste fatte oggi sui luoghi del disastro – i protagonisti del racconto e coloro che tengono viva la memoria.

Lo Speciale è anche un contributo per far conoscere a chi meno sa del disastro – i più giovani -cosa ha rappresentato concretamente per gli abitanti di Erto, Casso, Longarone e dei paesi vicini: un dramma non solo “materiale”, ma anche psicologico.