Malo Cashmere presenta la collezione Framing

Framing, la collezione AI2024/25 di Malo Cashmere, ossia inquadrature di culture diverse che si mescolano, si contaminano e si mettono in contatto

Malo Cashmere, sinonimo di lusso e raffinatezza, introduce una nuova interpretazione dell’eleganza femminile con capi ispirati allo stile maschile. Abbracciando il look “à la garçonne”, Malo propone una selezione di capi della collezione Framing autunno/inverno 2024/25 che fondono il fascino del guardaroba maschile con la grazia e la femminilità, offrendo una nuova visione di stile “urban chic” per la donna contemporanea.

Framing, la collezione AI2024/25 di Malo Cashmere, ossia inquadrature di culture diverse che si mescolano, si contaminano e si mettono in contatto, è la volontà di raccogliere dei frame di culture e popoli diversi, in un mondo interconnesso e senza barriere, in cui la ricchezza è data dal valore della diversità.

Framing si ispira a più pattern culturali per esprimere uno stile che racchiude essenze provenienti da paesi diversi: dagli jacquard che raccontano delle tradizioni del Perù, a uno stile più urban, metropolitano e contemporaneo, come ad esempio lo stile “à la garçonne”, che parla di megalopoli come New York e il suo cuore pulsante Manhattan. La collezione autunno inverno di Malo Cashmere si rivolge dunque a globetrotter che portano in valigia capi provenienti da ogni parte del globo e che fanno parte del loro lifestyle, abbracciando così tutte le culture con armonia e spirito di inclusività.

Lo stile “à la garçonne” si distingue per l’utilizzo di capi tradizionalmente maschili, reinterpretati per esaltare la figura femminile. Nelle proposte firmate Malo, il blu e il grigio dominano, declinati in camicie a righe, pantaloni, bomber, polo con zip, completi e cardigan oversize. Questi capi, seppur ispirati al guardaroba maschile, sono disegnati per offrire una vestibilità fluida e sofisticata, capace di adattarsi con naturalezza a qualsiasi silhouette, mantenendo un’eleganza disinvolta.

Le camicie

La camicia bianca e azzurra a righe stile classico in cotone e la camicia bianca top crop in cotone stretch, simbolo di eleganza casual, sono proposte in versione leggera e raffinata. Con linee pulite e volumi morbidi, queste camicie si adattano a qualsiasi look, dal più formale al casual chic. Indossate con un paio di pantaloni grigi o abbinate a cardigan oversize, rappresentano un capo versatile e indispensabile nel guardaroba di ogni donna.

I pantaloni

I pantaloni Malo uniscono la praticità a un’eleganza senza tempo, offrendo una vestibilità perfetta e un comfort imbattibile. Il pantalone cinque tasche con fondo ampio in misto cotone, il pantalone gessato sia dritto che cargo nella doppia versione blu e fango, in misto lana. E il pantalone grigio scuro, ampio, con pinces e tasche laterali, in lana.

La polo con zip

La polo con zip in puro cashmere blu a costine è un omaggio allo stile sportivo, reinterpretato in chiave luxury. Disponibile in blu scuro, questo capo è perfetto per aggiungere un tocco di modernità a qualsiasi outfit. Che sia indossato sopra una camicia a righe o su un completo sartoriale, la polo over con zip è l’emblema di un’eleganza disinvolta e contemporanea.

Il cardigan oversize

Per completare il look maschile immancabile il cardigan in cashmere oversize grigio, ideale per essere avvolti in un abbraccio di comfort e stile. Perfetto per le giornate più fresche, offrendo un tocco di lusso informale. Le linee morbide e i volumi ampi donano un aspetto rilassato ma sofisticato, ideale per una donna che non rinuncia al comfort senza compromettere l’eleganza.

Le giacche gessate

La giacca gessata blu in misto lana, con doppia tasca frontale e taglio dritto e la giaccia gessata doppio petto color fango e blu dal taglio sartoriale.

Il bomber

Il bomber blu in lana con collo in cashmere a costine bianco staccabile. Perfetto per le occasioni più eleganti che per il tempo libero. Caldo e avvolgente dona un tocco urban a ogni look.

I capi “à la garçonne” fanno parte di Framing la collezione autunno-inverno 2024/25 di Malo Cashmere: inquadrature di culture diverse, in cui l’identità è valorizzata dalla diversità, per veri globetrotter contemporanei. La nuova collezione incarna l’eleganza senza tempo e l’innovazione distintiva del brand, celebrando gli oltre 50 anni di storia di yarn couture come un’ode alla maestria e all’artigianalità. Rinnovando le lavorazioni artigianali nelle quali Malo Cashmere è da sempre leader, questa collezione offre un omaggio al passato, rivisitando con modernità gli elementi iconici della maison. Con uno sguardo attento alla tradizione e una visione rivolta al futuro, Malo presenta una sinfonia di colori, volumi e texture che non solo riflettono la sua ricca eredità artigianale, ma che catturano l’attenzione anche di un pubblico contemporaneo. L’impegno per l’eleganza senza tempo si traduce così in una collezione che, pur abbracciando la storia della maison, si rivolge con freschezza e stile a un moderno cittadino del mondo, raffinato e cosmopolita, pronto ad abbracciare diversi frame culturali nel segno dell’alta manifattura e con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al benessere dato dalle fibre naturali, core assoluto del brand.