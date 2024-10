Ghali annuncia il nuovo singolo “Niente Panico”: “La canzone più importante della mia vita”. Il brano uscirà con un videoclip girato dai fratelli D’Innocenzo

“Ho scritto la canzone più importante della mia vita”. Con queste parole Ghali introduce “Niente Panico”, il suo nuovo singolo. Uscirà l’11 ottobre per Warner Music Italy e da ora disponibile in pre-save.

“Niente Panico” è un dialogo intimo e profondo rivolto non solo a se stesso ma a tutta la sua generazione, ed è un brano per ricordare di non avere timore, trasmettendo un messaggio di forza e resilienza.Il brano diventaun promemoria personale e collettivo,uninvito a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili.

Un viaggio lungo oltre due anni per un brano che ha attraversato tante fasi della vita dell’artista, scritto e composto a distanza di mesi, frase per frase in giro per il mondo e arricchito via via da nuove esperienze e suggestioni, riflesso di una crescita importante, vissuta sulla propria pelle.

“È un brano a cui tengo molto- spiega Ghali- mi ha aiutato tanto in questi anni non sempre facili e quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso. Come poche volte nel mio percorso artistico, sento di aver creato qualcosa in grado di curarmi”. E aggiunge: “C’è una componente profondamente rassicurante in ‘Niente Panico’, quasi fosse una preghiera che mi ricorda di restare tranquillo anche nei momenti più bui“.

IL VIDEOCLIP

Per raccontare in immagini un brano così significativo per Ghali ed entrare con forza nella dimensione intimista di “Niente Panico”, l’11 ottobre – anticipato dai primi frame diffusi oggi – sarà online anche il videoclip, diretto e girato da due eccellenze italiane nel mondo, i Fratelli D’Innocenzo.

Nelle mani dei D’Innocenzo – conosciuti e apprezzati per il loro stile distintivo e innovativo, che li ha portati a collaborare in ambito musicale con artisti del calibro di Kanye West per il video di “TALKING” – “Niente Panico” diventa un piccolo gioiello d’arte visiva dalla forte presa emotiva, che mette in luce l’intensità e la vulnerabilità di Ghali lasciando emergere il perfetto connubio tra la potenza del girato e il significato più profondo del brano.