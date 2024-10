Chef in camicia assume: ecco le posizioni aperte

Chef in camicia apre 2 nuove posizioni per Content Editor (copy) ed Event Manager, invitando professionisti appassionati e creativi a unirsi a una realtà in continua crescita

In un periodo in cui la flessibilità lavorativa è sotto esame con molte aziende multinazionali che stanno tornando progressivamente all’adozione di dinamiche di lavoro tradizionali, Chef in Camicia , il Food Experiences Media italiano, che offre esperienze omnichannel a una community di oltre 5M di persone, sta andando controcorrente promuovendo un approccio che abbraccia il concetto di flessibilità.

L’azienda, che ha recentemente visto l’ingresso del nuovo CEO, Davide Cervellin, ha introdotto una politica innovativa che permette ai dipendenti di portare i propri figli in ufficio, offrendo così un’opzione che supera le classiche forme di welfare aziendale. Questa iniziativa riflette una filosofia aziendale centrata sulle persone e ridefinisce l’equilibrio tra lavoro e vita privata, dimostrando che è possibile conciliare impegni familiari e una carriera di successo senza compromessi.

Chef in Camicia offre inoltre l’opportunità di coinvolgere i bambini in attività culinarie, trasformando il tempo passato in ufficio in un’esperienza formativa e divertente. I piccoli vengono invitati a partecipare a laboratori di cucina organizzati dallo staff, imparando nozioni di base su ingredienti, preparazione dei piatti e lavoro in team. Questa esperienza aiuta anche i bambini a stimolare la curiosità e l’immaginazione riguardo al mondo del lavoro, ispirando riflessioni sul proprio futuro professionale: essere esposti a diversi ambienti lavorativi fin da piccoli può ampliare i loro orizzonti, mostrando la varietà di carriere e opportunità che esistono. Coinvolgere i propri figli nell’ambiente lavorativo rappresenta anche un modo per abbattere le barriere tra sfera familiare e professionale.

“La libertà di scelta, che si tratti di lavorare da remoto o di portare in ufficio i propri figli, permette di creare un ambiente di lavoro in cui la fiducia è il motore principale, alimentando così creatività e produttività, aspetti fondamentali della nostra azienda. L’obiettivo è quello di costruire un team che non solo produca contenuti di alta qualità, ma che condivida anche i valori di inclusività, rispetto e collaborazione.” – commenta Davide Cervellin, CEO di Chef in Camicia. “In Chef in Camicia pensiamo che sia fondamentale che i propri figli vedano i genitori nel contesto lavorativo perché li aiuta a comprendere meglio il valore del lavoro e l’importanza di bilanciare le diverse sfere della vita. Infine, l’esposizione al mondo del lavoro può stimolare la curiosità dei bambini, ispirando loro idee sul proprio futuro professionale e promuovendo una comprensione più ampia delle dinamiche sociali.”

Inoltre, Chef in Camicia ha recentemente introdotto lo smart working flessibile, ma, poiché alcune attività dipendono dalle sofisticate attrezzature e dalle ambientazioni specifiche ricreate in azienda per la produzione di contenuti video, alcuni membri del team hanno necessità di svolgere il proprio lavoro in presenza. Per questo motivo, lo smart working flessibile rappresenta un’ulteriore opzione che assicura loro la tranquillità di poter gestire eventuali imprevisti, come l’assenza di una baby sitter o dei nonni, offrendo sempre una soluzione pratica per conciliare lavoro e vita familiare.

Considerando il benessere come un vero e proprio asset strategico, Chef in Camicia evidenzia un nuovo modello organizzativo che non si limita a misurare il successo attraverso i numeri o gli obiettivi finanziari, ma anche attraverso la sostenibilità del lavoro. Questo modello riconosce che l’equilibrio tra vita personale e professionale è non solo possibile, ma necessario, per garantire un clima aziendale più inclusivo, capace di attrarre e trattenere i migliori talenti.

Nuovi Talenti – Le posizioni aperte per entrare nel Team

Il Team di Chef in Camicia è cresciuto molto negli ultimi anni, arrivando ora a contare oltre 20 persone. Chef in camicia è infatti sempre alla ricerca di nuovi talenti che siano curiosi di unirsi al team: sono state appena aperte 2 nuove posizioni per Content Editor (copy) ed Event Manager, invitando professionisti appassionati e creativi a unirsi a una realtà in continua crescita.

In particolare, il Content Editor sarà responsabile dell’ideazione e della finalizzazione del contenuto e, per questo, oltre ad avere un profondo amore per il mondo culinario, dovrà saper coniugare la scrittura e gli elementi visivi. Come applicare? Inviando il proprio CV, corredato da un paio di post per Instagram completi di copy e di visual pensati appositamente per il profilo ufficiale a hr@chefincamicia.com con oggetto “Content Editor”. L’Event Manager si occuperà dell’organizzazione degli eventi unbranded e branded di Chef in Camicia, lavorerà a stretto contatto con gli Account per la comprensione e la messa a terra delle richieste dei clienti e con il team Editoriale per la definizione della strategia di comunicazione. É possibile candidarsi direttamente alla mail hr@chefincamicia.com di Chef in Camicia.