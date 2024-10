Previsioni meteo 6 ottobre 2024: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, domenica 6 ottobre 2024: il weekend si chiude con un miglioramento del tempo su tutte le regioni

Condizioni meteo più stabili sull’Italia in questa conclusione del primo weekend di ottobre. La fase di maltempo si sta infatti esaurendo grazie al definitivo allontanamento della perturbazione che è transitata praticamente lungo tutto lo Stivale. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi e un graduale rialzo delle temperature che, in questo contesto, si manterranno su valori tipicamente autunnali. Per la prossima settimana, confermata l’alternanza di fasi piovose e anticicloniche: entro mercoledì arriverà infatti una nuova perturbazione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 6 ottobre 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio locali fenomeni anche sui settori alpini, asciutto con molte nuvole altrove. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi in arrivo a partire dai settori occidentali. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ma sempre con nuvolosità irregolare in transito. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e tempo asciutto ovunque. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .