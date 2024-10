Paolo Mazzocchini in libreria con “The Dark Side of the School”

The dark side of the school narra momenti emblematici della carriera intellettuale e professionale di un insegnante liceale. Il titolo, che riecheggia il celebre album dei Pink Floyd, allude alla difficile comprensione della realtà scolastica italiana per chi non la conosca dall’interno. È, dunque, un’autobiografia tipica e atipica al tempo stesso.

Tipica perché la vicenda raccontata è rappresentativa di un’intera generazione di insegnanti ormai a fine carriera, protagonisti, testimoni e vittime dei cambiamenti epocali che hanno investito la scuola negli ultimi decenni.

Atipica, perché l’autore ha vissuto, come studente e ricercatore prima e come docente poi, una parabola professionale che lo ha posto nelle condizioni di soffrire più di altri suoi colleghi – e quindi, forse, di comprendere più a fondo e più tempestivamente – la portata spesso deleteria, in primis per i ragazzi, di quei cambiamenti.

Paolo Mazzocchini è autore di testi scolastici, saggi, articoli accademici, racconti, poesie e aforismi. Ha rivolto il suo interesse ai guasti dell’istruzione superiore italiana con La scuola del P(L)OF, Aracne 2008, Studenti nel paese dei balocchi, Aracne 2007.