Individuate anidride carbonica naturale e quella antropogenica nell’area di Napoli

Uno studio dell’INGV ha individuato l’anidride carbonica naturale e quella antropogenica nell’area urbanizzata della città di Napoli

Uno studio innovativo condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), recentemente pubblicato sulla rivista ‘Scientific Reports’ di Nature, ha evidenziato le differenze tra le emissioni di origine antropica e quelle vulcanico-idrotermali nella regione.

La ricerca “Unveiling spatial variations in atmospheric CO 2 sources: a case study of metropolitan area of Naples, Italy” ha analizzato la composizione degli isotopi stabili del carbonio e dell’ossigeno nell’anidride carbonica (CO 2 ) atmosferica della città di Napoli che, in sé, costituisce una delle zone più densamente popolate d’Europa.

“Mentre nell’area urbana di Napoli l’aumento dell’anidride carbonica dipende principalmente dalla combustione di idrocarburi, in alcune aree intorno alla Solfatara di Pozzuoli l’eccesso di CO 2 deriva chiaramente dalle attività vulcaniche e idrotermali”, afferma Roberto Di Martino, ricercatore della Sezione di Palermo dell’INGV e primo autore dello studio. “Questo ci ha motivato a cercare di comprendere meglio la variabilità delle sorgenti di CO 2 e di quantificare il contributo di ciascuna fonte nelle diverse aree“.

Le analisi isotopiche sono estremamente utili per distinguere le diverse fonti di anidride carbonica. Questo è possibile perché i vari processi di produzione di CO 2 lasciano una “firma isotopica” specifica che i ricercatori possono rilevare e interpretare. Lo studio ha inoltre dimostrato come l’analisi effettuata permetta una migliore caratterizzazione della componente magmatica/idrotermale della CO 2 rispetto alla componente antropogenica, fornendo potenzialmente indicazioni sulla dinamica vulcanica flegrea e sulle variazioni climatiche.

“Identificare con precisione le sorgenti di emissione è cruciale per promuovere azioni concrete di contrasto al cambiamento climatico. Le determinazioni di carbonio e ossigeno, infatti, rappresentano una svolta importante nelle azioni di contrasto alle cause del riscaldamento globale”, prosegue Sergio Gurrieri, ricercatore della Sezione di Palermo dell’INGV e co-autore dello studio.

In linea con le direttive dell’European Green Deal, che mira a rendere l’Europa il primo continente a zero emissioni di carbonio, la Commissione Europea sta promuovendo misure concrete per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. Queste iniziative sono supportate dal piano di resilienza NextGenerationEU e avranno un impatto diretto sulle economie e sulla vita dei cittadini europei.

Antonio Paonita, Direttore della Sezione di Palermo dell’INGV e co-autore della ricerca, sottolinea: “L’Europa sta investendo ingenti risorse per affrontare la crisi climatica, ma il successo dipenderà dalla nostra capacità di comprendere e monitorare le fonti di emissione locali. Attraverso un controllo dettagliato delle sorgenti potremo garantire una reale riduzione delle emissioni.”

Il team ha utilizzato un laboratorio mobile dotato di tecnologie di spettrofotometria laser per misurare la composizione isotopica e la concentrazione dell’anidride carbonica nell’aria. Prima di essere applicato al caso specifico della città di Napoli, il metodo di indagine è stato testato e perfezionato sull’Isola di Vulcano, durante la crisi di degassamento del 2021.

Stefano Caliro, ricercatore della Sezione Osservatorio Vesuviano dell’INGV e coautore della ricerca, spiega: “Le analisi isotopiche restituiscono una visione dettagliata dei processi che causano l’aumento locale della concentrazione di CO 2 . Questa tecnologia, in combinazione con altre tecniche di monitoraggio, rappresenta un progresso significativo per le scienze ambientali e la vulcanologia, in particolare in aree dove sorgenti naturali e antropiche coesistono”.

Per migliorare ulteriormente la capacità di monitorare l’anidride carbonica atmosferica in tempo reale, il team dell’INGV ha avviato nella Sezione di Palermo la realizzazione di una rete sperimentale chiamata Atmospheric Carbon and Oxygen Laboratory (ACO-Lab), che prevede l’installazione di stazioni di monitoraggio in alcune delle città italiane più popolate e in zone meno urbanizzate per controlli comparativi.

“La prima stazione è stata attivata a Palermo nell’autunno del 2023 e fornisce dati ad alta frequenza, pubblicati ogni ora online. “Questo tipo di infrastruttura offre una nuova prospettiva sul monitoraggio delle emissioni di CO 2 e potrebbe avere un ruolo chiave nella definizione di future politiche ambientali, a livello sia locale che globale. I risultati del nostro studio dimostrano come un’azione scientifica mirata possa contribuire significativamente alla mitigazione del cambiamento climatico e alla protezione della salute pubblica“, conclude Roberto Di Martino.

Link allo studio: https://www.nature.com/articles/s41598-024-71348-9

Di Martino, R.M.R., Gurrieri, S., Paonita, A. et al. Unveiling spatial variations in atmospheric CO2 sources: a case study of metropolitan area of Naples, Italy. Sci Rep 14, 20483 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-71348-9