Novakid acquisisce l’applicazione Lingumi

Novakid acquisisce Lingumi, un’applicazione di autoapprendimento EFL con sede nel Regno Unito che ha raggiunto più di due milioni di utenti in tutto il mondo

Novakid, la scuola online presente anche in Italia dal 2020 e che sta trasformando il modo di apprendere l’inglese nella fascia di età compresa tra i 4 e i 17 anni, ha acquisito l’app EFL Lingumi, con sede nel Regno Unito, in un accordo storico. La partnership porterà centinaia di migliaia di utenti a Novakid, promuovendo la missione di rendere accessibile ai giovani studenti un apprendimento dell’inglese di alta qualità. Offrendo un’alternativa economica alle costose ripetizioni, Novakid mette a disposizione degli studenti di tutte le età una piattaforma coinvolgente e intelligente per padroneggiare l’inglese, indipendentemente dal reddito.



Dalla sua fondazione nel 2017, Novakid offre corsi di inglese online per bambini utilizzando un programma innovativo con blocchi di apprendimento di 25 minuti ed educatori qualificati. La sua rapida crescita ha portato a un round di finanziamenti di Serie B di 35 milioni di dollari da parte di aziende prestigiose, tra cui Owl Ventures e Goodwater Capital, e l’azienda ha raggiunto i suoi obiettivi di profitto nel 2023. Oggi Novakid conta più di 70.000 utenti attivi in oltre 50 Paesi.

«L’acquisizione di Lingumi apre nuove porte per gli studenti della piattaforma Novakid», ha dichiarato Max Azarov, CEO e co-fondatore di Novakid. «Gli studenti possono esplorare un ecosistema di apprendimento che combina strumenti basati sull’intelligenza artificiale, app per l’apprendimento autonomo e pratica online dal vivo con insegnanti madrelingua. Questo ambiente è arricchito da funzioni di gioco adatte all’età, che garantiscono un’esperienza coinvolgente e senza soluzione di continuità».

«Con l’acquisizione di Lingumi, i bambini possono accedere già a partire dai due anni di età a un apprendimento dell’inglese di qualità gratuitamente. E già ora stiamo ampliando l’accesso a molti altri bambini in tutto il mondo», aggiunge Azarov.

Il valore dell’accordo non è stato reso pubblico, ma si ritiene che abbia comportato la separazione dell’importante attività di Lingumi in Cina, che sarà scorporata e rimarrà indipendente, e della restante base di clienti, del team britannico e della tecnologia, che sono stati tutti acquisiti da Novakid.

Toby Mather, CEO e co-fondatore di Lingumi, insieme a un team di otto persone, entrerà a far parte di Novakid nell’ambito dell’accordo per dirigere una nuova divisione, Novakid Junior. I servizi per gli attuali clienti di Lingumi continueranno, mentre i clienti di Novakid possono aspettarsi di ricevere un nuovo prodotto di apprendimento autonomo, costruito utilizzando la piattaforma tecnologica di Lingumi, a partire dal 2025.

L’acquisizione fornisce dunque alle famiglie un’alternativa universalmente accessibile alle lezioni individuali, che potrebbero costare più di 100 dollari al mese, consentendo a chiunque, ovunque, di imparare l’inglese come seconda lingua, indipendentemente dal livello di reddito dei genitori. Dmitry Malin, cofondatore e COO di Novakid, ha osservato che «l’autoapprendimento tramite un tutor AI è destinato a diventare sempre più normale. Se ad esso si aggiungono tutti i vantaggi sociali che derivano dall’interazione con insegnanti reali, è ben evidente la portata della trasformazione. Questo accordo, infatti, accelera lo sviluppo dei nostri prodotti di autoapprendimento, aprendo ai clienti percorsi di apprendimento più efficienti in termini di tempo e di costi».

La tecnologia di Lingumi apporterà a Novakid diverse funzionalità, tra cui una piattaforma di giochi per l’autoapprendimento, “conversazioni intelligenti” in lingua inglese guidate dall’intelligenza artificiale e centinaia di lezioni interattive allineate agli standard del QCER. Il team svilupperà anche una nuova applicazione freemium per gli studenti più giovani.

L’affiancamento di insegnanti reali rimane l’offerta principale e premium in un percorso di apprendimento misto. «Abbiamo sempre puntato ad aiutare i giovani studenti a raggiungere un livello di inglese significativo attraverso i nostri corsi», ha dichiarato Toby Mather, CEO di Lingumi. «Non abbiamo mai avuto una piattaforma di insegnamento dal vivo che permettesse loro di ‘diplomarsi’. Con questa partnership, ora offriamo un programma di studi completo e una varietà di prodotti per bambini di tutte le età e capacità, con diverse fasce di prezzo per i genitori».

L’accordo segna un momento cruciale per l’ecosistema europeo dell’edtech. Dopo un periodo di calma per le fusioni e acquisizioni sulla scia della pandemia, l’acquisizione di Lingumi da parte di Novakid inaugura una rinnovata attenzione alla fornitura di un’istruzione accessibile e orientata ai risultati, per gli studenti di tutto il mondo.