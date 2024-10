A Torino “L’universo svelato: confronto tra scienza ed ufologia”

Un inedito ed inusitato confronto tra ufologia e scienza accademica è in programma a Torino sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, per due intere giornate. Il congresso, di livello mondiale, è talmente importante, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Torino, ma ha anche avuto l’appoggio di “Turismo Torino e Provincia”, circostanze piuttosto rare quando si parla anche di UFO, alias oggetti volanti non identificati.

I contatti sono: 3204659798, anche Whatsapp, e gli indirizzi e-mail centroufologicomediterraneo2@gmail.com, congressocufomtorino@gmail.com. Complice la squadra dei relatori, alcuni dei quali interverranno in videoconferenza, la maggiora parte con presenza in sala come Marco Columbro, celebre personaggio televisivo, l’evento avrà un prevedibile grande successo di pubblico.

Al Congresso interverranno: Avi Loeb, fisico teorico, astrofisico e cosmologo israeliano naturalizzato americano, già presidente, il più longevo, del Dipartimento di Astronomia di Harvard (dal 2011 al 2020). James Maussan, messicano, giornalista e scrittore, tra i maggiori ufologi a livello mondiale, che dirà tutta la verità sulle mummie tridattili di Nazca che sostiene aventi DNA di possibile origine aliena. Roberto Pinotti, sociologo, scrittore e giornalista scientifico, con oltre 50 libri nel curriculum, ufologo di fama mondiale, massimo esponente del Centro Ufologico Nazionale. Andrea Lani, ingegnere aerospaziale, attualmente manager di ricerca, coautore di oltre 100 articoli scientifici, ha svolto il suo post dottorato presso Stanford e NASA. Omega Click, misterioso personaggio, youtuber, molto seguito con decine di migliaia di followers. Randy Cramer noto anche con il nome in codice “Captain Kaye,” ex membro dei Marines degli Stati Uniti autore di clamorose rivelazioni relative ad operazioni top secret fuori dal pianeta terra.

Ed ancora: Soraya Ayub, archeologa ed esperta speleologa, è direttrice dei progetti tecnici e scientifici dell’AKAKOR Geographical Exploring, prima donna al mondo ad effettuare un’immersione subacquea nel Lago Titicaca. Angelo Carannante, presidente e fondatore del CUFOM, con centinaia di avvistamenti ufo indagati, apparso spesso nelle televisioni e sui media nazionali; Ennio Piccaluga, esperto di prestigio mondiale delle anomalie “intelligenti” del pianeta Marte e tra i primi, nel 2007 a scoprire la presenza di acqua sul pianeta rosso; Marco Radius ricercatore indipendente, ha creato il canale Radius23, la cui trasmissione di punta- UFO Report- conta migliaia di spettatori affezionati; Umberto Morazzoni e Riccardo Tomasina, ricercatori e studiosi della Piramide Bosniaca e delle strane sfere ivi presenti; Massimo Tampieri, ricercatore del CUFOM, che relazionerà sui misteri della Luna. Jerry Douglas, ha ex membro dell’ Aeronautica degli Stati Uniti d’America e che ha partecipato allo storico progetto Blu Book; Vincenzo D’Amato Psicologo, Presidente dell’AIPE (Associazione Internazionale Processi Evolutivi), Massimo Barbetta Medico oculista ligure, membro del “C.I.R.P.E.T.” (Comitato Interdisciplinare per le Ricerche Proto-storiche e Tradizionali); Pietro Marchetti, Presidente del Gruppo Accademico Ufologico Scandicci, Daniel Sheehan,noto avvocato e attivista americano, specializzato in casi riguardanti i diritti civili, le libertà civili e le questioni di interesse pubblico, legale di Luis Elizondo agente segreto U.S.A. già a capo dell’AATIP e famoso in tutto il mondo per le rivelazioni sugli uap. Sheehan era anche avvocato del celebre psichiatra di Harvard, il compianto John E. Mack; Flavio Vanetti giornalista del Corriere della Sera su cui pubblica la rubrica “MisterobUfo”, dedicata essenzialmente alla questione extraterrestre, ha scritto il libro “Turisti per UFO, i 51 posti alieni da visitare nel mondo” e “I misteri della tazzina”.

Presenteranno il Congresso; Sabrina Pieragostini, giornalista, per quasi 30 anni ha lavorato per Mediaset. Ha preparato e condotto programmi come Studio Aperto e ha collaborato con la trasmissione di Italia 1 “Mistero”; Alberto Negri, documentarista e conferenziere, dal 2012 è Presidente del Gruppo Spazio Tesla, ha scritto il libro “UFO-Parlano i piloti” proprio insieme a Sabrina Pieragostini. Nel programma dell’evento anche un talk show incentrato sul dibattito scienza e ufo. Sul sito ufficiale del Centro Ufologico Mediterraneo è online l’intero programma della due giorni torinese, con l’elenco completo dei personaggi che parteciperanno.