Book Young: l’editoria indipendente per bambini si dà appuntamento a Genova

Torna a Genova, dal 4 al 6 ottobre, Book Pride – la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente – che ospiterà anche Book Young

Più di 120 marchi editoriali, 500 metri quadri di libri e 180 appuntamenti negli spazi del Palazzo Ducale, nelle biblioteche, nelle librerie e nei centri culturali cittadini, dedicati al pubblico di ogni età: torna a Genova, dal 4 al 6 ottobre, Book Pride – la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente. “Cosa vogliamo” sarà il tema della VI edizione cittadina della manifestazione, realizzata dall’Associazione Book Pride e promossa da ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti, in collaborazione con Palazzo Ducale, il Comune di Genova e la Regione Liguria.

A costruire la proposta genovese di questa edizione di Book Pride, il team dei curatori che vede impegnati, oltre a Laura Pezzino e Marco Amerighi, Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli. Un programma sviluppato in grande sintonia e sinergia con gli editori presenti in fiera. Una grande attenzione anche per i lettori e le lettrici più giovani con l’ampia programmazione della sezione Book Young: la manifestazione si conferma ancora una volta un riferimento per le scuole, i ragazzi e le ragazze e piccoli lettori, grazie alla collaborazione con rivista Andersen, con la libreria-econegozio La Formica e con l’ufficio Servizi educativi di Palazzo Ducale e i lettori di Nati per Leggere Liguria.

Saranno oltre 30 gli appuntamenti previsti con le scuole, che coinvolgeranno circa 1400 studenti della città, e 20 gli appuntamenti della programmazione per le famiglie. Torna per la seconda edizione il ciclo pensato per i docenti e gli educatori realizzato insieme alla rivista. Gli eventi saranno: un incontro con Isabella Labate, vincitrice come migliore illustratrice del Premio Andersen 2024, a cui verrà dedicata anche una mostra di tavole che ripercorrono la sua carriera; una presentazione del catalogo Cavoli a merenda dedicato dalla casa editrice Adelphi ai più piccoli, che ci sarà presentato dalla editor Cora Presezzi e, infine, l’incontro con Vincenzo Del Vecchio, illustratore e autore dell’ultima cover della rivista Andersen.

Un grande palinsesto sarà dedicato alle scuole: Marco Annoni porterà i ragazzi in un viaggio attraverso 13 storie di chi ha fatto la differenza con il suo Tutto il bene che puoi dare (Lapis), mentre parleremo di integrazione insieme a Carla Fiorentino e la comunità cinese di Genova a partire da Motel Calivista, buongiorno! di Kelly Yang (emonsRaga) – finalista Premio Strega ragazze e ragazzi 2024 e finalista Premio Andersen 2024. Daniela Carucci presenterà Nullo, il bambino quasi invisibile. Un’attività ci condurrà alla scoperta dell’antico Egitto con Alessandro Vicenzi, Roberto Lauciello e la loro serie La banda delle Bende (Franco Cosimo Panini). Per i ragazzi più grandi, si terrà una masterclass di Annalisa Ambrosio – in collaborazione con la Scuola Holden e spazio anche alla scienza con una lezione Suoni, abissi e dintorni: le voci dei cetacei del Mar Ligure con Biagio Violi a cura di Menkab.

Alle famiglie la fiera dedica una serie di appuntamenti pensati per i più piccoli. Oltre a laboratori e letture ad alta voce, saranno, tra gli altri, a Book Pride Genova Giulia Pastorino con il suo Cane zoppo (Clichy), e Dario Pomodoro e Lorenzo Smangiò danno appuntamento a La più grande Cena mai vista (Terre di Mezzo). Si andrà infine all’avventura con l’albo Viaggi di Anna Benotto (Lupoguido) e ci saranno i laboratori per scoprire i linguaggi CAA con le edizioni Uovonero. In programma anche un’attività organizzata da Babalibri a partire dall’albo Federico di Leo Lionni.

Altre informazioni

L’evento è gratuito. La fiera sarà aperta dalle 10 alle 20 per tutti e tre i giorni. Tutto il programma sarà disponibile dal mese di settembre al sito www.bookpride.net. Oltre che con il sito, la fiera è presente online con i canali social Instagram, Facebook e Tik Tok, dove saranno proposti contenuti speciali. L’hashtag ufficiale della manifestazione è #BookPride24

Book Pride – Fiera Nazionale dell’editoria indipendente è realizzata dall’Associazione Book Pride e promossa da ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti, in collaborazione con Palazzo Ducale, il Comune di Genova e la Regione Liguria e con il contributo della Camera di Commercio di Genova.

Con il patrocinio di Rai Liguria e Rai per La Sostenibilità – ESG. Media Partner Rai Radio 3 e VD News.