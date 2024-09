Svaligiano casa e portano via il cane della bambina disabile: appello per ritrovare Maui

Per la scomparsa di Maui, uno Spitz tedesco color arancio che ha al collo una medaglia con il suo nome, è stata presentata una denuncia ai carabinieri

“Per favore, restituitecelo. E se fosse stato soppresso, fateci sapere dov’è perchè gli daremmo una degna sepoltura. Siamo logorati. Tutta la mia famiglia è distrutta, io non mangio da tre giorni“. Così alla Dire Rosario, il papà di Miriam, 12enne disabile il cui cane è stato rubato durante un furto in appartamento assieme a diversi monili e preziosi lo scorso sabato ad Acerra, nel Napoletano.

Per la scomparsa di Maui, uno Spitz tedesco color arancio che ha al collo una medaglia con il suo nome, nella tarda serata di ieri Rosario ha presentato denuncia ai carabinieri. “Da sabato – aggiunge – non abbiamo alcun aggiornamento. Stiamo ricevendo molti abbracci, tanta vicinanza ma nessuna comunicazione di un avvistamento di Maui”.

Il furto è avvenuto fra le 20:30 e le 23 mentre la famiglia, che abita in un contesto dove ci sono diversi condomini, era fuori per una passeggiata. “Entrando in casa dalla porta finestra della cucina i ladri – racconta Rosario – hanno anche visto la carrozzina a spinta di mia figlia, ma hanno continuato a fare il loro lavoro. Hanno messo l’appartamento a soqquadro, distrutto anche le altre tapparelle. Oltre all’oro sottratto, il danno economico per quanto è stato distrutto è grande. Ma ora a noi interessa solo ritrovare Maui. Mia figlia è disperata“.

Nei giri di perlustrazione fatti in queste ore assieme alla moglie per cercare il piccolo cane, Rosario è anche andato in un campo rom a Casoria. “Quando ho pronunciato ‘Maui’ – dice – ho sentito abbaiare, mi sono illuso di averlo trovato e mi sono sporto a vedere in una baracca: all’interno non ho visto il nostro cane ma distintamente ho focalizzato un altro esemplare di Spitz bianco. E dall’abbaiare che ne è seguito ritengono vi fossero anche altri Spitz. Perché stipare questi cani in una baracca? Ho segnalato l’accaduto ai carabinieri. Spero facciano un sopralluogo, dei controlli”.