Bakuchiol è la novità più promettente del mondo dei cosmetici antiaging

Come attenuare i segni dell’età Teoxane lancia il nuovo Advanced Serum: Bakuchiol, peptidi, antiossidanti e acido ialuronico per un’efficacia antiaging senza precedenti

Si chiama Bakuchiol la novità più promettente del mondo dei cosmetici antiaging. Ed è questo l’ingrediente di punta del nuovo [R] Advanced Serum di Teoxane, azienda svizzera punto di riferimento dell’innovazione nella dermocosmesi. Per la sua efficacia sui segni del tempo (rughe, perdita di compattezza, discromie) questo siero antietà, da utilizzare nella beauty routine dopo la detersione e prima della crema idratante, è l’alternativa al retinolo che aspettavano tutte quelle persone che, per diversi motivi, non possono o non vogliono utilizzare il derivato della Vitamina A. «[R] Advanced Serum è formulato con un complesso unico che include Bakuchiol, peptidi e acido ialuronico resiliente (RHA®), supportato da potenti antiossidanti. Nasce specificamente per rispondere alle esigenze del mercato, offrendo un trattamento mirato per l’aging di facile gestione e senza controindicazioni, adatto tutto l’anno e per tutte le pelli, anche quelle sensibili» afferma Luana Consolini, Clinical Manager di Teoxane Italia.

L’ingrediente chiave: Bakuchiol

Il Bakuchiol, derivato dalla pianta di Babchi (Psoralea Corylifolia), è uno degli attivi su cui si stanno concentrando i produttori di cosmetici innovativi e di alta gamma per la sua efficacia antiaging, confermata da un numero crescente di studi scientifici. «Essendo altamente liposolubile, penetra bene nella pelle fino allo strato basale dell’epidermide viva, attivando gli stessi recettori che vengono attivati dal retinolo. In questo modo stimola la sintesi di collagene e il rinnovamento cutaneo, ma senza gli effetti collaterali del retinolo come fotosensibilizzazione e irritazioni. Svolge inoltre un’azione antiossidante» spiega Consolini.

Una formulazione avanzata

A fare la differenza in [R] Advanced Serum è il complesso “retinol-like”, in cui al Bakuchiol sono affiancati alcuni potenti ingredienti che lavorano in sinergia. Il prodotto Teoxane infatti contiene:

Bakuchiol (1%) : stimola la produzione di collagene e rigenera la pelle. Questo ingrediente vegetale è stato scelto per la sua capacità di attivare processi cellulari simili a quelli del retinolo, ma senza dare problemi di fotosensibilità o irritazioni, senza controindicazioni in gravidanza e allattamento e senza le difficoltà di gestione che alcuni consumatori e consumatrici riscontrano nel retinolo (come le cautele nel dosaggio e la necessità di approcciarsi gradualmente al trattamento). Studi clinici confermano inoltre la sua azione di riduzione dell’infiammazione.

: stimola la produzione di collagene e rigenera la pelle. Questo ingrediente vegetale è stato scelto per la sua capacità di attivare processi cellulari simili a quelli del retinolo, ma senza dare problemi di fotosensibilità o irritazioni, senza controindicazioni in gravidanza e allattamento e senza le difficoltà di gestione che alcuni consumatori e consumatrici riscontrano nel retinolo (come le cautele nel dosaggio e la necessità di approcciarsi gradualmente al trattamento). Studi clinici confermano inoltre la sua azione di riduzione dell’infiammazione. Peptidi (2%) : migliorano l’elasticità cutanea e rafforzano la struttura della pelle. «I peptidi sono piccole proteine che, in combinazione con il Bakuchiol, migliorano la compattezza della pelle, offrendo un effetto setoso e levigato» aggiunge Consolini.

: migliorano l’elasticità cutanea e rafforzano la struttura della pelle. «I peptidi sono piccole proteine che, in combinazione con il Bakuchiol, migliorano la compattezza della pelle, offrendo un effetto setoso e levigato» aggiunge Consolini. Antiossidanti naturali : riducono la produzione di radicali liberi (dell’80% nel derma e del 30% nel derma, secondo studi clinici), proteggendo la pelle dallo stress ossidativo. Questo contribuisce a prevenire i danni cutanei causati da fattori ambientali come l’inquinamento e la luce solare.

: riducono la produzione di radicali liberi (dell’80% nel derma e del 30% nel derma, secondo studi clinici), proteggendo la pelle dallo stress ossidativo. Questo contribuisce a prevenire i danni cutanei causati da fattori ambientali come l’inquinamento e la luce solare. RHA® (Resilient Hyaluronic Acid): fornisce idratazione profonda e duratura, creando uno strato protettivo sulla superficie cutanea. «L’acido ialuronico resiliente, ingrediente che contraddistingue tutti i dermocosmetici Teoxane, aiuta a mantenere l’idratazione, migliorando la luminosità e la freschezza della pelle» spiega Consolini.

Risultati clinici

I test clinici condotti su 50 volontari con pelle sensibile e le misurazioni strumentali effettuate, hanno mostrato risultati notevoli dopo 28 giorni di utilizzo:

Riduzione delle rughe del 10% in termini di numero, volume, profondità, larghezza ed estensione dell’area.

in termini di numero, volume, profondità, larghezza ed estensione dell’area. Il 96% dei partecipanti ha riscontrato una pelle più levigata e liftata.

dei partecipanti ha riscontrato una pelle più levigata e liftata. Il 94% ha notato una pelle più compatta e giovane.

«[R] Advanced Serum è stato testato dermatologicamente per garantire la massima sicurezza e tollerabilità, rendendolo adatto a tutti i tipi di pelle» conclude Consolini.

[R] Advanced Serum si integra perfettamente nella routine antiaging Teoxane, offrendo un complemento ideale ai prodotti esistenti. Può essere applicato una o due volte al giorno, al mattino e/o alla sera, su viso, collo e décolleté detersi. Per risultati ottimali, è consigliato utilizzarlo insieme ad altri prodotti Teoxane: RHA® Micellar Solution o AHA Cleansing Gel per la detersione, R[II] Eyes trattamento specifico per il contorno occhi e la crema idratante Advanced Filler. La sua formulazione leggera permette un rapido assorbimento, lasciando la pelle pronta per l’applicazione di altri trattamenti. Grazie alla sua versatilità, [R] Advanced Serum si adatta perfettamente a qualsiasi routine di bellezza, migliorando la compattezza, la levigatezza e la luminosità della pelle.

[R] Advanced Serum è disponibile su www.teoxane.it al prezzo di 115€ (30mL).