Ventura, Montesano, Giletti e Raf a “Domenica In” oggi su Rai 1

Oggi su Rai 1 torna l’appuntamento con Mara Venier e “Domenica In”. Ospiti Simona Ventura e Giovanni Terzi, Enrico Montesano, Massimo Giletti e Raf

Domenica 29 settembre, alle 14.00 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda “Domenica In” condotta da Mara Venier.

La puntata si aprirà con un’ampia intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi, nella quale racconteranno la loro storia d’amore coronata con il matrimonio di questa estate. Enrico Montesano, popolare attore e showman, ripercorrerà la sua lunga carriera artistica con aneddoti e racconti sui personaggi da lui creati come Felice Allegria, Torquato, Dudù e Cocò e tanti altri.

Massimo Giletti interverrà per presentare il suo nuovo programma ‘Lo stato delle cose’, che prenderà il via su Rai 3 in prima serata da lunedì 30 settembre. Spazio alla musica con Raf che festeggerà in studio i 40 anni di “Self Control”, suo grande successo del 1984, oltre a cantare al pianoforte alcune sue bellissime canzoni come “Gente di mare” e “Cosa resterà degli anni 80’”. Per lo spazio attualità, in studio la signora Sabrina Bosser, mamma di Alex Marangon, il ragazzo di 25 anni trovato morto nel luglio scorso sulle rive del fiume Piave.