Ben Dj pubblica il nuovo singolo “A Città ‘e Pulecenella”

Ben Dj pubblica “A Città ‘e Pulecenella”: la nuova canzone è disponibile online sulle piattaforme streaming e in radio

La calda estate di Ben DJ, tunisino d’origine, italiano d’adozione e cittadino del Bel mondo, da sempre in giro per i top club del pianeta a suonare la sua musica (oltre 50 milioni di streaming complessivi) non finisce mai. Ha appena pubblicato, a fine agosto 2024, il suo nuovo singolo. E’ “A Città ‘e Pulecenella” (Ego Music), in cui spiccala favolosa voce della cantante e influencer Lidia Schillaci. Si tratta di un grande brano simbolo degli anni ’90, in origine di Claudio Mattone. Rivestita a nuovo da un’aura dance decisamente scatenata, questa bella canzone, grazie a Ben Dj, torna a far ballare il mondo in modo nuovo. In mille versioni è stata, ed è tuttora, una delle canzoni simbolo della città di Napoli; infatti, ha riscosso enorme successo negli anni ed è stata interpretata da alcuni dei principali interpreti della canzone napoletana, tra cui Gigi D’Alessio.

Ma chi è, per chi ancora non lo conoscesse, Ben Dj? L’artista è spesso protagonista musicale in console a “La Bullona” di Milano a “El Camineto” di Cortina, al “Twiga” di Forte dei Marmi al “Salvaje” di Dubai… in top club di questo livello continua prova della sua energia unica nelle consolle di tutto il globo. Il suo sound è decisamente eclettico e spazia sempre da un genere all’altro: «La bravura di un Dj sta nell’empatia, nel capire le sensazioni che prova la gente in pista» racconta. «Quando suono, non abbasso la testa, studio chi ho di fronte, percepisco le vibrazioni, capisco qual è il disco giusto per quel momento, salto dai ritmi di Bob Sinclar ai classici italiani come “Su di noi”; ci vuole coraggio, sensibilità e voglia di sperimentare».

Ben Abdallah Taoufik, in arte Ben DJ, vanta una solida carriera in ascesa: dalla gavetta nei piccoli locali del suo paese e ora, con più di trent’anni di esperienza, cavalca l’onda del successo nei locali più famosi del mondo. Le sue produzioni contano, come dicevamo, oltre 50 milioni di streaming combinati e collaborazioni eclettiche con personalità di spicco sia dell’elettronica che dello show-biz, è spesso il protagonista musicale di feste esclusive e ha partecipato ai party legati all’iconico progetto made-in-Italy “The Cal” (il Calendario Pirelli) e inoltre, nella primavera 2019, è atterrato anche in televisione, partecipando a “All Together Now”, sulla rete nazionale italiana Canale 5.

Ben Dj – “A Città ‘e Pulecenella” su Spotify