Tre giovani riportano in vita Ménage, il ristorante più antico di Catania

Michele Smantello, Luigi Sutera e Giorgio Carlisi, tre amici originari di Nicosia appena trentenni, hanno riaperto le porte di Ménage

Michele Smantello, Luigi Sutera e Giorgio Carlisi sono i tre volti dietro Ménage, il nuovo ristorante e cocktail bar nel centro storico di Catania che si ispira ai ruggenti anni venti. I tre soci sono giovanissimi e hanno le idee molto chiare: “Abbiamo puntato tutto sulle nostre passioni e sulla voglia di fare qualcosa di bello nella nostra terra – raccontano – è finita l’epoca in cui per avere successo dovevi emigrare e restare tutta la vita lontano da casa. Adesso il futuro è qui. Viaggiare e fare esperienze all’estero è importantissimo, ma bisogna tornare, credere nelle proprie idee e investire in quest’isola.”

Michele è il sommelier, con un passato tra i vini di lusso di ristoranti stellati e fine dining tra Australia e Londra; Luigi è il maestro dei cocktail, che dopo aver studiato e lavorato a Barcellona è pronto per gestire un bancone di alto livello, Giorgio, lo chef, con esperienze importanti a Saint Tropez e un percorso di studi all’Alma, gioca con i sapori e i piaceri della vita. Tre amici, uniti dalla voglia di fare: “abbiamo messo insieme tutte le nostre forze e le nostre competenze – raccontano – fino a qualche mese fa tutto questo sembrava solo un sogno, oggi grazie al sostegno di tanti professionisti stiamo aprendo il nostro ristorante, nella nostra Sicilia.”

Ménage sorge in una location super affascinante, un palazzo in stile liberty, che ospitò il primo ristorante della città, un luogo dove si incontravano attori, ballerine e cantanti dopo essersi esibiti al vicino Teatro Bellini, ma dove abitualmente cenavano anche i giocatori della locale squadra di calcio. L’antico ristorante si chiamava “Da Turi Finocchiaro” ed era molto amato anche da notabili e nobildonne della città.

Ménage è caratterizzato dalla presenza di tre anime, ma un’unica visione: un ristorante, una cantina e un lounge bar, in equilibrio perfetto tra sensualità e gusto, il concept brand del ristorante é stato creato dal team di La Cook Agency, studio di comunicazione specializzato in Food Marketing.

“Volevamo un posto dove lavorare e mettere a frutto le nostre competenze ma anche divertirci –raccontano i tre soci – siamo tutti e tre molto giovani e alla nostra età il divertimento è fondamentale, guardando gli affreschi alle pareti e immaginando l’aria libertina di quegli anni, ricreare un luogo dove i piaceri della vita fossero al primo posto ci è sembrata la direzione da seguire.”

Ed effettivamente tra travi poderose e sculture lignee di ninfe ammiccanti, spiccano due affreschi del 1930, ad opera del pittore Giuseppe Barone, ancora oggi in grado di evocare suggestioni potentissime. Da un lato, Bacco e il dio Pan intenti a godersi i piaceri della vita in un sensuale baccanale. Dall’altro, il riposo di Diana in un sereno contesto bucolico. Eros e purezza, passione e calma: un contrasto che ha ispirato i tre giovani, che hanno voluto riportare queste suggestioni nell’atmosfera sensuale e giocosa del ristorante, dove ogni dettaglio, dall’arredo alle proposte food and beverage, sa stuzzicare la fantasia.

Ménage è un’esperienza che punta a coinvolgere tutti i sensi. Al piano terra, il ristorante offre una cucina stuzzicante e contemporanea che abbraccia il fuoco. In arrivo nelle prossime settimane anche un menù degustazione interamente dedicato al “fire dining”, dove la brace sarà protagonista ed esalterà il piacere della carne. Salendo le scale si arriva invece al lounge bar, un luogo che invita alla scoperta e al piacere. Qui Luigi ha creato una carta di signature cocktail accompagnati da golose tapas che esaltano ogni sorso.

Con la sua posizione centrale e l’effetto WOW della sala al primo piano, Ménage si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per la movida catanese. Un locale che stimola la curiosità e spinge a tornare, grazie alla sua offerta gastronomica di qualità e a un’atmosfera ricercata e informale. Un luogo dove la sensualità del mito si riflette in un’esperienza di gusto.

Ménage

Cellar/ Restaurant/ Lounge

Via Euplio Reina, 13

Catania