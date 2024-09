“Tale e quale show”: vince Verdiana e spopolano i sosia di Tony Effe e Gaia

Nella seconda puntata di Tale e quale show, su Rai 1, la vittoria virale è quella di Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli con una proposta- stonata- di “Sesso e Samba”

La vincitrice “effettiva” della seconda puntata di “Tale e Quale show” è Verdiana che ha interpretato Celine Dion con “All by myself”. Ma ci sono anche i vincitori virali, la cui esibizione sta spopolando sui social, ovvero la ‘strana coppia’ dei concorrenti Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli che sono diventati Tony Effe e Gaia, proponendo la loro versione del tormentone estivo “Sesso e Samba”.

La giuria dello spettacolo condotto da Carlo Conti su Rai Uno- composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, più il ‘giudice per una serata’, la comica Katia Follesa- ha incoronato dunque vincitrice della seconda puntata Verdiana Zangaro: la cantante, ex concorrente di Amici, ha imitato – tra gli applausi del pubblico – Celine Dion con il brano “All by myself”. Secondo posto per Kelly Joyce che ha interpretato Shirley Bassey con “Goldfinger. E Standing per ovation per Simone Annichiarico che ha imitato Franco Califano con “Tutto il resto è noia” e si è aggiudicato alla fine del programma il terzo posto.

Ma vincitore del ‘premio simpatia’ della seconda puntata di “Tale e Quale Show 2024” è stato il duo di Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli, saliti sul palco “tali e quali” Tony Effe e Gaia, con una versione ‘sopra le righe’ di “Sesso e Samba”. La performance dell’attore e della soubrette è stata decisamente la più divertente della serata, gli stessi giudici si sono scatenati, Malgioglio in primis, ballando. Anche se alla fine il voto di giuria, degli stessi concorrenti e degli spettatori sui social non li ha premiati, collocando Ciufoli al 9° posto e Di Pietro all’11esimo, in coda.