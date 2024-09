Sfide inedite a “Tale e Quale Show” stasera su Rai 1

In prima serata su Rai 1 torna l’appuntamento con il programma “Tale e Quale Show”, tra sfide inedite e nuove sorprese “live”

Dopo l’ottimo risultato della prima puntata (quasi il 20% di share) venerdì 27 settembre alle 21.25 su Rai1 torna Carlo Conti e il suo “Tale e Quale” con i protagonisti della quattordicesima edizione pronti a presentarsi al pubblico con nuove, sorprendenti, trasformazioni. Gli 11 artisti, accompagnati in diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, dovranno anche in questo secondo appuntamento, cercare di calarsi nei panni delle star di riferimento: Simone Annicchiarico renderà omaggio a Franco Califano; Bagnato ricorderà Lando Fiorini; Thomas sarà Tananai; Feisal Bonciani proverà il bis nella memoria di Prince; Kelly Joyce vestirà i panni di Shirley Bassey; Justine Mattera prenderà le sembianze di Sylvie Vartan; Giulia Penna imiterà Taylor Swif;, Amelia Villano interpreterà Annalisa e Verdiana si trasformerà in Celine Dion.

Sul palco anche Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro impegnati in un duetto sulle note della hit dell’estate 2024 ‘Sesso e Sambaʼ di Tony Effe e Gaia. A rendere le performance ancora più vivace, ci sarà la giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da un quarto giurato a sorpresa. Il pubblico da casa potrà partecipare attivamente, scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network Facebook e X. Le tre performance più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Dietro le quinte, un team di esperti lavora instancabilmente per garantire il massimo della qualità in ogni trasformazione: costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi preparano gli artisti per tutta la settimana, affiancati dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e dalla “actor coach” Emanuela Aureli.

“Tale e Quale Show” , varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow.