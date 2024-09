Rosalía duetta con Ralphie Choo nel nuovo brano “Omega”

Rosalía regala ai fan un nuovo brano. L’artista, nata a Sant Cugat del Vallès, in Spagna, pubblica “Omega”, insieme a Ralphie Choo

Il brano, prodotto da Rosalía, Ralphie Choo, Noah Goldstein & Dylan Patrice, è accompagnato da un video girato a Los Angeles, diretto da Stillz, con cui l’artista ha già collaborato, in cui Rosalìa e Ralphie Choo sono ripresi sulle montagne russe.

“Omega è la fine, è la celebrazione di aver trovato finalmente ciò che si voleva e la certezza del non volevo lasciare andare. Omega è l’intensità con cui chi ami ti fa desiderare di non essere altrove se non lì”, racconta la cantante.

E della collaborazione ricorda: “È stato un vero piacere collaborare con Ralphie, è un uragano di energia in studio! È anche pieno di energie positive, super creativo e incredibilmente generoso. Ricordo che ci siamo mandati a vicenda molte canzoni prima di entrare in studio per lavorare su Omega perché siamo entrambi grandi cultori della musica e ho realizzato subito che i nostri gusti musicali erano molto simili. Ho avuto subito la sensazione che ci saremmo ritrovati a lavorare insieme in studio un giorno e infatti è andata così! Abbiamo riso molto mentre scrivevamo e mentre giravamo il video. Se Ralphie dovesse chiamarmi domani per andare insieme ad un parco divertimenti andrei senza battere ciglio. Personalmente, mi sento molto grata per aver avuto la possibilità di collaborare con un artista come lui e anche per essere stata testimone della sua passione e del suo talento”.

Questo nuovo singolo arriva dopo numerose collaborazioni di alto profilo, inclusa la hit dello scorso mese “New Woman” con Lisa (Lalisa Manobal), che ha incantato i fan di tutto il mondo. La canzone ha ottenuto complessivamente oltre 166 milioni di stream, 77 milioni di visualizzazioni per il video e ha debuttato al 97° posto della Billboard Hot 100. Nel 2023, l’arista ha prestato la sua voce al brano di Björk “Oral”.

A parte per la sua musica, Rosalía si è affermata come vera icona della moda ed è stata recentemente nominata la nuova ambasciatrice globale di Dior. A maggio 2024, ha affascinato il Met Gala, indossando un abito Dior Haute Couture personalizzato, la cui creazione ha richiesto 1.800 ore, e attirando l’attenzione delle più importanti riviste di moda al mondo.