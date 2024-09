Il CdA di AIFA ha approvato 9 nuovi farmaci

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha autorizzato 4 farmaci orfani per malattie rare e 5 farmaci a base di nuovi principi attivi, oltre a 6 estensioni di indicazioni terapeutiche

Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha esaminato e approvato 38 dossier per i quali la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) ha completato l’iter di valutazione.

Di particolare rilevanza i nuovi medicinali autorizzati. Si tratta di 4 farmaci orfani per malattie rare e 5 farmaci a base di nuovi principi attivi, oltre a 6 estensioni di indicazioni terapeutiche.

I farmaci orfani autorizzati e ammessi alla rimborsabilità da parte del SSN sono per il trattamento delle seguenti condizioni patologiche:

• Enjaymo (sutimlimab), anemia emolitica in pazienti adulti con malattia delle agglutinine fredde (CAD).

• Tepkinly (epcoritamab), in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica.

• Finlee (dabrafenib), in associazione con trametinib per il trattamento del glioma a basso grado e ad alto grado in pazienti pediatrici.

• Spexotras (trametinib), in associazione con dabrafenib per il trattamento del glioma a basso grado e ad alto grado in pazienti pediatrici.

Gli altri farmaci autorizzati e ammessi alla rimborsabilità da parte del SSN sono per il trattamento delle seguenti condizioni patologiche:

• Erwinase (crisantaspasi), utilizzato in combinazione con altri chemioterapici per il trattamento di pazienti, principalmente bambini, affetti da leucemia linfoblastica acuta.

• Jaypirca (pirtobrutinib), indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma a cellule mantellari.

• Yselty (linzagolix colina), indicato per il trattamento dei sintomi dei fibromi dell’utero.

• Locametz (gozetotide), medicinale per uso diagnostico.

• Aquipta (atogepant), profilassi dell’emicrania negli adulti.

È stato inoltre autorizzato il biosimilare Pyzchiva (ustekinumab), un anticorpo monoclonale per la psoriasi.

Il CdA ha anche approvato l’elenco dei medicinali autorizzati con procedura semplificata (generici e prodotti di importazione parallela).