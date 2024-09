Aeroporto Berlusconi: il comune di Milano tra i ricorrenti

Il Comune di Milano fa ricorso contro l’aeroporto Berlusconi, la conferma dal sindaco Sala. Confalonieri: “Non ha bisogno di vie e piazze”

Il Comune di Milano, come annunciato stamattina dal sindaco Giuseppe Sala, si è associato al ricorso contro l’intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto di Malpensa. “Confermo che siamo associati al ricorso, per le tempistiche non so ancora niente”, afferma Sala.

“Berlusconi non ha bisogno di queste cose. Lui è quello che ha lasciato, a prescindere dal ‘ti dedico la via, la piazza’. Berlusconi ha lasciato un’eredità“, ha commentato il presidente di Mediaset e della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri. “A me ha cambiato la vita da così a così e a tanti, forse a tantissimi, a tutti quelli che hanno lavorato con lui ha cambiato la vita. E Berlusconi è questo”.