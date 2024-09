Sailes Yes è la piattaforma che rivoluziona il mondo del settore vendita

Sailes Yes è la piattaforma che utilizza l’AI e rivoluziona il mondo del settore vendita. La startup presenta per la prima volta il proprio mockup al mercato

Si chiama Sailes Yes e, grazie all’intelligenza artificiale, aiuta il settore sales a trovare lead di vendita di qualità tramite Linkedin. Un vero e proprio SaaS per il B2B che presenta diversi pacchetti con varie funzionalità per lavorare nel modo più pratico e veloce con il mondo delle aziende.

Così la neo startup entra prorompente nel mercato italiano ed europeo presentando ufficialmente il proprio mockup con la promessa di rivoluzionare il mondo del settore vendita. Nata già con l’AI all’interno del proprio DNA, Sailes Yes ha l’ambizione di riscrivere le regole del gioco del settore vendite portando al mercato un modello di business innovativo capace di guidare il cambiamento.

Il programma nasce dall’esigenza di abbattere i tempi di ricerca di potenziali clienti assicurando di ottenere un ROI senza precedenti dimezzando l’effort grazie all’ausilio dell’AI che si palesa come un’importante occasione di rivedere i classici metodi di vendita e conferisce un vantaggio competitivo nella sfida contro i metodi tradizionali. Le piattaforme presenti oggi sul mercato, infatti, non prevedono una prima fase di prospecting, su cui si posiziona invece Sailes Yes che, diversamente, supporta il sales a effettuare azioni di prospecting di qualità tramite una profilazione iniziale ben accurata. Il ruolo dell’AI è quello di aiutare nell’identificazione del target, della buyer personas e del tone of voice richiesto, generando così delle keywords su Linkedin che permettono di fare un matchmaking diretto con i contatti realmente interessati e aderenti al business. In questo modo è possibile supportare il reparto commerciale nella generazione di un primo messaggio c.d “a freddo” estremamente personalizzato e decisamente più ingaggiante.

«Molto spesso vengono fornite liste di contatti molto generiche che vengono contattate a tappeto senza una strategia alla base. Il tutto, infatti, si basa esclusivamente sulla quantità e non sulla qualità, fondandosi dunque solo sulla legge dei grandi numeri. Ciò non aiuta i sales a identificare il reale target a cui interfacciarsi -. Spiega la Founder e la CEO Eleonora Senini – L’AI sta decisamente trasformando e rivoluzionando il mondo del lavoro del settore commerciale. Il connubio tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, se ben equilibrato, porta a risultati graficanti e innovativi e con Sailes Yes lo dimostriamo. In un mondo che va veloce e che richiede sempre più sforzi e sacrifici, la nostra piattaforma di automazione è di aiuto in fase di ottimizzazione dei tempi e garantisce ottimi risultati per l’accrescimento del proprio business eliminando, di fatto, i lunghi e complicati step iniziali della vendita».

Sailes Yes vanta già un team di esperti che saranno d’ausilio a tutti i fruitori della piattaforma e della sua crescita: Elisa Laezza, Chief Marketing Officer; Ilaria Cuomo, Chief Communication Officer; Riadi Piacentini, Chief Legal Officer; Matteo Mainenti, Chief Technology Officer.