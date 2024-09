Previsioni meteo 25 settembre 2024: piogge sparse da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 25 settembre 2024:maltempo per il transito di una intensa perturbazione sulle regioni centro-settentrionali

Il mese di settembre ci sta riservando un finale con condizioni meteo in linea con quanto visto nelle ultime due/tre settimane. Sull’Italia infatti avremo ancora maltempo per il transito di una intensa perturbazione di origine atlantica che dopo aver già raggiunto a inizio settimana il Nord e il Centro nella giornata di oggi si estenderà anche alle regioni meridionali. Domani precipitazioni residue al meridione, mentre al Nord il tempo inizierà gradualmente a migliorare. A seguire, nei prossimi giorni un campo di alta pressione tornerebbe ad interessare il Mediterraneo per l’inizio ottobre sembra dunque che possano tornare condizioni meteo stabili e temperature più miti.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 25 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio non sono attese variazioni. In serata instabilità in ulteriore aumento con precipitazioni diffusi, temporali anche intensi al Nord-Ovest con possibili nubifragi. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Cieli nuvolosi sia al mattino che durante le ore pomeridiane con associate piogge sparse, specie su toscana, Umbria e Marche. In serata e nottata insiste il maltempo con fenomeni anche intensi in arrivo sulla Toscana. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino deboli piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto con cieli nuvolosi altrove. Al pomeriggio qualche pioggia anche sulle zone interne peninsulari. In serata piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .