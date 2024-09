Nevicata record in Sudafrica: autostrade bloccate e chilometri di coda

Una nevicata eccezionale ha interessato il Sudafrica: l’autostrada che collega Johannesburg e Durban è rimasta completamente paralizzata

Neve sul Sudafrica: una eccezionale tempesta di neve ha colpito, tra sabato 21 e domenica 22 settembre, il Sudafrica, provocando grandi disagi per il traffico e in particolare causando il blocco dell’autostrada N3 che è la più importante del Paese. La N3 Route, che collega Johannesburg e Durban, sarebbe rimasta completamente paralizzata, con la formazione di code anche di 30 chilometri. I quotidiani locali hanno raccontato di una donna di 39 anni che sarebbe morta di ipotermia dopo essere rimasta bloccata in mezzo al traffico per diverse ore.

Si tratta di un evento meteo anomalo e inaspettato: settembre normalmente è un mese di transizione verso le temperature calde e segna per il Sudafrica l’inizio della primavera. La nevicata del 21 settembre verrà quindi ricordata come un evento straordinario. I meteorologi hanno parlato di “caso estremo” e non escludono nuove nevicate: sono state diramate allerte meteo per diverse parti del paese.