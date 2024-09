Dal Calippo Tour alla Sex Roulette: il sesso per i giovani è una pericolosa sfida social

Dalla sex roulette al Calippo Tour: sui social spopolano le porno-sfide tra sconosciuti. Le challenge sul sesso tra giovani allarmano i medici

Si chiamano ‘Sex roulette’, ‘Calippo tour’ o nella declinazione partenopea ‘Chinotto tour’. Sono le porno-sfide basate su rapporti sessuali con sconosciuti che ormai spopolano anche in Italia sui social network. Medici, associazioni ed esperti il prossimo 26 settembre si riuniranno a Roma (presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, dalle 10 alle 13) per confrontarsi sui problemi dell’adolescenza e sulle tendenze che rappresentano un rischio per i più giovani.

PERDE LA GARA A VISO COPERTO CHI RIMANE INCINTA

La ‘Sex roulette’ è l’ultima pericolosa challenge lanciata sui social che coinvolge giovani, spesso troppo giovani, che partecipano consensualmente a incontri sessuali a viso coperto e, cosa più grave, senza alcuna protezione. Quali sono le regole del gioco? Perde chi rimane incinta. Questo cosiddetto ‘gioco’ si è talmente diffuso al punto che sono nate varianti sempre più sconvolgenti. Per aumentare la pericolosità, in alcune versioni, uno dei partecipanti è sieropositivo. Regola cardine: nessuno conosce l’identità degli altri partecipanti, quindi nessuno è a conoscenza di chi è il positivo. Nata tra annoiati ricchi miliardari di Belgrado, questa challenge e si è diffusa piuttosto rapidamente in Spagna e nel Regno Unito e da poco tempo anche in Italia.

RAPPORTI ORALI PUBBLICATI SULLE PIATTAFORME

Ma su web e social stanno anche spopolando iniziative come il “Calippo tour” e il “Chinotto tour”, dove ragazze girano l’Italia per avere rapporti orali con sconosciuti, da riprendere in video e pubblicare sulle varie piattaforme. Mode e sfide non solo altamente diseducative per i più giovani, ma anche estremamente pericolose, perché alimentano il rischio di diffusione di malattie a trasmissione sessuale e gravidanze indesiderate.

“Proprio sul tema delle nuove tendenze che coinvolgono i giovani e sui problemi dell’adolescenza, giovedì 26 settembre istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo medico, scientifico e scolastico si riuniranno per affrontare i problemi delle nuove generazioni con una visione scientifica, sociale e istituzionale nell’ambito di una conferenza stampa organizzata dal progetto ‘Legal Love’, nato da una collaborazione fra il Presidente di Road to green 2020, Barbara Molinario e l’Avvocata Marina Condoleo”.

All’incontro parteciperanno gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi e dell’IIS Pertini Falcone di Roma, con l’intervento istituzionale della Consigliera di Roma Capitale, la dottoressa Francesca Barbato, e il saluto istituzionale del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).