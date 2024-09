Al Grande Fratello scintille tra Beatrice Luzzi e Shaila Gatta

Grande Fratello: un commento alquanto bacchettone di Beatrice Luzzi scatena il dibattito, ma l’ex velina Shaila Gatta risponde per le rime

Primi flirt e corteggiamenti al Grande fratello, il reality di Canale 5 che da una settimana ha aperto i battenti per la sua 18esima edizione. Nei sette giorni appena trascorsi dentro la casa, alcuni concorrenti si sono avvicinati tra loro e ci sono state le prime manifestazioni di interesse: in particolare, l’ex velina Shaila Gatta ha mostrato interesse per Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island, e lo ha provocato in vari modi con balletti sexy. È stata, però, anche molto vicina a Lorenzo Spolverato, tanto che a un certo punto Spolverato ha mostrato quasi gelosia. Le immagini di questa sorta di ‘triangolo’, o quel che è, sono state mostrate nella puntata di ieri sera, 23 settembre, e hanno provocato dibattito in studio e tra il pubblico.

A suscitare parecchio stupore è stato il commento fatto da Beatrice Luzzi, attrice ed ex concorrente del Grande fratello (è stata la protagonista della sorsa edizione dove si è piazzata seconda), che ha disapprovato il comportamento di Shaila e ha detto: “Servirebbero più pudore e più rispetto“, parlando di “provocazioni irrispettose” e contestando all’ex velina degli atteggiamenti che mettevano in difficoltà i maschi “che hanno impulsi”. Apriti cielo. Un commento bacchettone e abbastanza stonato, che non è piaciuto al web. Shaila Gatta, comunque, non ha avuto bisogno di avvocati difensori e ha risposto a Beatrice Luzzi per le rime: “Io sono una donna libera e non mi voglio privare di un balletto perché un’altra persona potrebbe ingelosirsi o guardarmi storto”.

