Pizza Village nel 2025 farà tappa anche a Londra

Un successo la seconda edizione del Coca-Cola Pizza Village appena terminato a Milano nel parco di City Life. In Primavera arriverà anche a Londra

Sono i dati del botteghino, e l’afflusso dei visitatori, a decretare il pieno successo della seconda edizione del Coca-Cola Pizza Village a Milano nel parco di City Life. L’evento, organizzato da Pizza & Friend – struttura composta dai napoletani di Oramata Grandi Eventi e i milanesi di AADV Entertainment, ha superato ogni aspettativa della vigilia. Ora, dopo la doppia tappa a Napoli (giugno) e a Milano, la kermesse volerà in Europa per il primo appuntamento internazionale a Londra.

Che l’appuntamento con la pizza, e quindi con l’evento, per i milanesi al rientro in città sarebbe stato un successo l’avevano decretato i numeri già ad inizio agosto. L’apertura della pre-sale a metà luglio aveva già dato i suoi frutti raggiungendo, in poco meno di 20 giornate, l’ottanta per cento dell’attività preliminare della vendita di acquisto. Un dato essenziale che ha consentito agli organizzatori il facile raggiungimento del sold-out alla data di apertura (4 settembre scorso).

Cinque serate, per i visitatori, di relax, di degustazione e di fruizione di uno spazio, quello del parco di City Life che, per il secondo anno, ha accolto la kermesse, scegliendola come prima manifestazione del settore food dell’iconico quartiere milanese. Musica e intrattenimento, come le aree esperienziali di Coca-Cola e le masterclass di casa Caputo per imparare a fare la pizza in casa, hanno regalato al pubblico momenti di convivialità, di amicizia e di gusto. Tra i dati registrati, nel genere di partecipazione, spiccano le presenze dei giovani gruppi familiari, degli under 40, ma anche di ultracinquantenni, a dimostrazione della trasversalità che ha il piacere della pizza per gli italiani.

Ora parte il conto alla rovescia per la partenza verso l’estero della manifestazione che, oltre a celebrare la pietanza top della cucina italiana, intende promuovere l’economia gastronomica nazionale e l’immagine dell’Italia che tanto piace agli stranieri, unitamente all’arte, ai siti di cultura e al mare.

In primavera, ad inizio maggio, Londra sarà la destinazione del Coca-Cola Pizza Village. Un appuntamento già annunciato, ma che slitta dal 2024 ad inizio 2025 per evitare sorprese meteorologiche che nell’isola della Gran Bretagna non mancano mai.